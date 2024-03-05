Мнение: Что будет дальше

Памятуя мой прогноз от 24 февраля 2022 года, многие меня просили высказаться на тему, как я теперь оцениваю шансы сторон, в частности, не наступил ли, на мой взгляд, некий «перелом» в войне и не надо ли нам продолжать, как обычно, ожидать «победы» «уже в этом году»?

Ожидать нам надо, по Нассиму Талебу, «черных лебедей» – поскольку без них месилово будет продолжаться и дальше до бесконечности. В прошлом году «черный лебедь» почти прилетел – я, конечно, имею в виду пресловутый «мятеж Пригожина». Который вполне мог закончиться и гражданской войной, и переворотом в Москве, но почему-то внезапно рассосался почти так же внезапно, как и возник. Причины, естественно, никем и никак не расследовались (почему-то в стране под полным контролем и, можно сказать, правлением спецслужб почти никакие значимые происшествия никак на моей памяти не расследуются, все «заминают для ясности»).

Что касается текущей ситуации в России относительно «СВО» – то она, очевидно, примерно аналогична той, какая была в это же время год назад на Украине. В 2023, как мы помним, украинцы все в основном находились в возбужденном предвкушении будущего «контрнаступа», на который возлагали самые большие надежды. Сладостные ожидания базировались на опыте предыдущих 6-9 месяцев, по ходу которых ВСУ только и делали, что гнали российские войска, очистили полностью Харьковскую область, взяли Купянск, взяли Херсон. Украинцам (и, видимо, в еще большей степени поддерживающим их европейцам и американцам) казалось, что вот оно – боевой дух россиян подорван, они в растерянности, украинское оружие доказало свое превосходство, а вот теперь еще поступят Леопарды, Абрамсы, авиация – и «далее везде». Зеленский прямо поставил задачу перед войсками «выйти на границы 1991 года», «выйти к Черному морю» и т.д. В общем, царила эйфория.

Что сейчас? Сейчас всё примерно то же самое, но уже с российской стороны. Восторженные ожидания базируются опять на опыте предыдущих 6-9 месяцев, по ходу которых удалось на всех направлениях отбить «контрнаступ» и даже захватить Авдеевку, а Леопарды и Абрамсы, как выяснилось, оказались почти бесполезны против выстроенной обороны с минными полями. Правда, добавился еще и Арестович с апокалиптическими прогнозами относительно боеспособности собственной страны – и это добавляет воодушевления российским военкорам.

Что думаю я? Я повторю то, что говорил год назад, весьма скептически оценивая шансы украинского «контрнаступа». По-моему, в этой войне довольно четко соблюдается принцип «Кто наступает, тот проигрывает». Успех 2023 года для России в огромной степени, на мой взгляд, обусловлен чересчур, мягко говоря, оптимистичными и даже шапкозакидательскими настроениями западных «помогаторов», которые откровенно и прямо провоцировали Украину на ее безумный «контрнаступ». Я еще тогда не мог понять – какие могут быть «наступления» у украинцев, когда они заведомо уступают РФ практически по всем параметрам, и прежде всего – по мобилизационному резерву? Ведь должно быть очевидно, что в противостоянии двух противников, один из которых уступает другому вчетверо по людям и на порядок по деньгам, удел первого – подвижная оборона, цепляние за «складки местности», «естественные преграды» и т.п., плюс атаки по коммуникациям? Какие могут быть фронтальные наступы??

Вина за безруссудство, на мой взгляд, практически полностью именно на западных спонсорах Украины, поскольку самостоятельность украинского руководства, мягко говоря, сильно ограничена – угроза прекращения помощи для Киева фатальна. То есть, говоря попросту, ВСУ просто бросили на убой – чем оказали большую любезность воинству РФ.

НО! Теперь ситуация изменилась на 180 градусов, и, похоже, уже от РФ-войск начнут требовать «наступа». С аналогичным исходом. В то, что теперь с той стороны «все побегут» – я не верю. По той же Авдеевке видим – нет никаких сдавшихся в плен крупных соединений. Что росвойска за эти 2 года сумели качественно переродиться – не верю тем более. Самоубийство Мурза является дополнительным ярким подтверждением этого – он за боеспособность войск переживал значительно более моего, и потерю веры перенес, как видим, максимально болезненно. Исход 2024 года, на мой взгляд, более чем ясен – если, опять же повторю, не будет «черного лебедя».

Будем надеяться, что он прилетит не в виде ядерной боеголовки на Москву. Как-то менее брутально… Хотя спрашивать «за что» в любом случае не приходится.