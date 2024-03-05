Доходы российского бюджета от нефтегазовых ресурсов выросли в феврале на 270,1 млрд рублей

Отчет Минфина отразил, что в феврале 2024 года доходы федерального бюджета РФ от нефтегазовых источников составили 945,6 млрд рублей, что на 270,1 млрд рублей больше, чем в предыдущем месяце. Прогнозируется, что в марте эти доходы вырастут еще на 125,2 млрд рублей.

В феврале фактические доходы оказались ниже ожидаемых на 31,5 млрд рублей. В рамках бюджетного правила, Минфин направит 93,7 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота с 7 марта по 4 апреля. Это означает, что ежедневный объем операций составит около 4,7 млрд рублей.

Продажа валюты по бюджетному правилу была возобновлена Минфином с 15 января после паузы с августа 2023 года. Покупка валюты также осуществлялась с 7 февраля по 6 марта, с расходом 3,7 млрд рублей в день, что в общей сложности составило 73,2 млрд рублей за весь период. Валютные операции проводятся в случае, если доходы от продажи нефти и газа превышают базовый уровень, рассчитанный Минфином.