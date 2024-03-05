 

Доходы российского бюджета от нефтегазовых ресурсов выросли в феврале на 270,1 млрд рублей

05.03.2024, 14:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отчет Минфина отразил, что в феврале 2024 года доходы федерального бюджета РФ от нефтегазовых источников составили 945,6 млрд рублей, что на 270,1 млрд рублей больше, чем в предыдущем месяце. Прогнозируется, что в марте эти доходы вырастут еще на 125,2 млрд рублей.

В феврале фактические доходы оказались ниже ожидаемых на 31,5 млрд рублей. В рамках бюджетного правила, Минфин направит 93,7 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота с 7 марта по 4 апреля. Это означает, что ежедневный объем операций составит около 4,7 млрд рублей.

Продажа валюты по бюджетному правилу была возобновлена Минфином с 15 января после паузы с августа 2023 года. Покупка валюты также осуществлялась с 7 февраля по 6 марта, с расходом 3,7 млрд рублей в день, что в общей сложности составило 73,2 млрд рублей за весь период. Валютные операции проводятся в случае, если доходы от продажи нефти и газа превышают базовый уровень, рассчитанный Минфином.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Скандалы: Человек, который должен полтриллиона

05.03 / Ивановская фабрика топоров сразу на 60 процентов повысила уровень импортозамещённости своей продукции

05.03 / Скандалы: «Клубни поехали в обход»

05.03 / Скандалы: Сборный момент

05.03 / Мнение: Санкции вам на пользу

05.03 / Российским боярам не дали визы в Загробный мир

05.03 / HeadHunter: В среднем по России женщины ожидают зарплату меньшую, чем мужчины

05.03 / Невролог признала сонливость вечерами симптомом проблем со здоровьем

05.03 / РНК пока не нашли причину вчерашнего сбоя Telegram

05.03 / Французского генерала, предлагавшего послать войска в зону российско-украинского конфликта, загрыз аллигатор из канализации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика