Скандалы: Человек, который должен полтриллиона

За что экс-банкир Алексей Хотин получил 9 лет колонии

Суд Замоскворецкого района Москвы приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима за хищение 23,6 миллиардов рублей. Вместе с ним к разным срокам приговорены трое топ-менеджеров банка. При этом суд полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с них более 17 млрд руб. Это лишь малая часть огромной суммы в 500 млрд рублей, которую государство и кредиторы пытались взыскать и отчасти взыскали с компаний Хотина.

23,6 млрд руб. Хотин и трое других подсудимых, по версии следствия, похитили, побуждая банк выдавать их подконтрольным юрлицам заведомо невозвратные кредиты. Среди этих юрлиц были две нефтяные компании Хотина, которые в минувшем году получили три поистине гигантских иска на общую сумму около 110 млрд рублей.

До краха «Югры» Алексей Хотин пользовался славой непубличного и весьма агрессивного игрока на рынке слияний и поглощений с поддержкой в силовых структурах. В 2013 году он контролировал 2 млн кв. м коммерческой недвижимости в Москве. Ему принадлежали, в частности, торговые центры «Горбушкин двор», «Филион» и гостиница «Москва». Хотину также принадлежал нефтяной холдинг «Русь Ойл» с месторождениями в ХМАО, Коми, Иркутской области и в Якутии. Жаловаться на него считалось бесполезным.

В конце нулевых Алексей Хотин приобрел миноритарную долю 0,48% в старейшем ханты-мансийском банке «Югра», который с 1993 года обслуживал нефтегазовые компании и имел филиал в Москве. Через швейцарскую Radamant Financial AG Хотин довел свою долю в банке до 52,42%. В 2016 году банк вошел в Топ-50 по капитализации, а штаб-квартира «Югры» переехала в Москву.

Однако в том же году ЦБ, в связи с неустойчивым положением банка и риском вывода активов, потребовал от «Югры» ограничить привлечение вкладов физлиц под высокие проценты и увеличить резервы. А в 2017 году, несмотря на обязательство Хотина погасить долг перед АСВ, отобрал у «Югры» лицензию. Временная администрация сообщила, что банк выдавал компаниям Хотина невозвратные кредиты из денег вкладчиков.

В 2018 году банк обанкротился. Это был крупнейший банковский крах в новейшей экономической истории РФ: Агентство страхования вкладов тогда выплатило вкладчикам «Югры» рекордные 170 млрд рублей.

Федеральная налоговая служба и АСВ стали подавать к компаниям Хотина иски. Банкир долго и довольно успешно отбивался в судах, причем за него даже вступалась Генпрокуратура, которой тогда руководил Юрий Чайка. Дело против Хотина сдвинулось с места, когда глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пожаловалась на действия силовиков в этой истории президенту Владимиру Путину. В 2019 году Хотина посадили под домашний арест. А в 2021 году его нефтяные компании начали банкротить, и этот процесс сопровождался колоссальными исками.

Конкурсный управляющий одной из этих компаний — «Каюм нефть» — обнаружил, что она бесплатно отгружала нефть другой компании Хотина, «Юкатекс Югра». В январе 2023 года он подал к последней иск на 16,7 млрд рублей. Как сообщали отраслевые СМИ, к концу года она выплатила деньги. А в мае основной кредитор компаний Хотина, Россельхозбанк, подал два иска по 46,5 млрд руб. каждый к структурам еще одной нефтяной компании банкира – «Дулисьма».

В том же мае 2023 года суд по иску Генпрокуратуры (которую возглавлял уже не Чайка, а Игорь Краснов) взыскал с Алексея Хотина в доход государства более 192 млрд рублей. Соответчиком был партнер Хотина девелопер Александр Клячин, который также пользовался славой агрессивного участника рынка слияний и поглощений, связанного с «силовиками».

В ходе удовлетворения этого иска активы нефтяных компаний, связанных с Хотиным, должны были перейти государству. В какой-то момент сообщалось даже, что они перешли к подконтрольному ЦБ банку плохих активов «Траст» — для дальнейшей распродажи новым частным собственникам. Однако в августе прошлого года арбитражный суд разрешил Россельхозбанку продать 99,9% «Дулисьмы» в счет долга на 46,5 млрд руб.

Как соотносятся эти решения общегражданского и арбитражного судов, непонятно. Кроме того, в октябре Мосгорсуд по апелляции Генпрокуратуры снизил размер ее иска к Хотину. Насколько уменьшилась первоначальная сумма в 192 млрд рублей, не сообщалось.

Тем же летом Замоскворецкий районный суд по гражданскому иску АСВ взыскал с Хотина и группы подконтрольных ему юрлиц 180 млрд рублей на выплату вкладчикам «Югры». В целом даже неполная сумма исков к Хотину и его компаниям достигает 500 млрд рублей.

Между тем, минувшей осенью на промыслах «Дулисьмы» и «Каюм нефти» (наряду с московской недвижимостью, это главные реальные активы Алексея Хотина) конкурсные управляющие и судебные приставы столкнулись с силовым противодействием. По их словам, местная полиция и прокуратура мешали их работе. Позже управляющие вернулись в сопровождении вооруженных людей, которые нейтрализовали охрану и взяли месторождения под контроль.

Виктор Ядуха

Оригинал материала: “Компания”