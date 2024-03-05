Ивановская фабрика топоров сразу на 60% повысила уровень импортозамещённости своей продукции

Комбинат бытовых промышленных изделий (КБПИ) в городе Иваново, больше известный каждому россиянину как Ивановская фабрика топоров, повысил уровень импортозамещённости своих изделий (топоров) сразу на 60%, рассказали в пресс-службе предприятия.

После двухлетнего простоя КБПИ смог перезапустить производство, открыв новый дереообрабатывающий цех. До этого такое подразделение существовало в составе предприятия в советские годы, а в 1999 году его закрыли из-за временных технологических и экономических сложностей.

«Если брать по объёму изделия, то мы совершили резкий рывок и повысили его импортозамещённость сразу на 60%, и соответственно она составила 60% – это больше, чем 50%, – зачитал в своём докладе генеральный директор комбината Юрий Аронин. – Отечественное топорище выполнено не из пластика, то есть из химии, а из биоразлагаемого материала отечественного производства. Поэтому брать его в руки целиком безопасно даже детям. И ещё про экологию скажи что-нибудь… Что?»

Набранный разгон, вероятно, приведёт к взятию и новых высот – хотя импортозамещать топоры дальше объективно некуда, не исключено, что сбудутся также мечты людей о метёлках, локализованных на 95% (помимо пластиковых хомутов).

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