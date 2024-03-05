Скандалы: Сборный момент

Налоговые поступления в 2023-м превысили 36 трлн

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ по итогам 2023-го превысили 36 трлн рублей. Это лишь на 7,7% больше показателя 2022-го, то есть чуть больше уровня инфляции, говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»). Несмотря на дополнительно введенный сбор со сверхприбыли, темпы роста поступлений снизились по сравнению с предыдущими годами. Причина — в эмбарго на экспорт российской нефти и, как следствие, в снижении налога на добычу полезных ископаемых, пояснили эксперты. Однако экономика уже адаптировалась к новым условиям. Какой ситуация будет в 2024-м — в материале «Известий».

Сколько налогов в бюджет собрано в 2023 году

Налоговые сборы в консолидированный бюджет (свод бюджетов всех уровней — от федерального до местных) в 2023 году увеличились относительно 2022 года на 7,7%, до 36,2 трлн рублей, подсчитала FinExpertiza. Это немногим выше инфляции, которая по итогам прошлого года составила 7,42%.

Рост поступлений замедлился по сравнению с первым годом санкций в два раза, отмечается в исследовании. В 2022-м налоговые доходы консолидированного бюджета увеличились почти на 18% (до 33,6 трлн рублей), а в 2021-м — и вовсе на 36%. Однако в пандемийном 2020-м показатель сокращался на 7,6%.

«В 2023-м налоговые поступления стали стабильно превышать прошлогодние лишь во второй половине года. В январе и феврале сборы обвалились, что было связано со вступлением в силу эмбарго на экспорт российской нефти и вводом ценового потолка», — отмечается в исследовании FinExpertiza.

Там подчеркивается: накопленным итогом сборы начали опережать показатели предыдущего года лишь с августа, когда российские сырьевые компании выстроили логистику поставок углеводородов в дружественные страны.

В ноябре прошлого года глава ФНС Даниил Егоров делал прогноз по налоговым поступлениям во всю бюджетную систему, которая включает в себя не только консолидированный бюджет, но и внебюджетные фонды. Тогда он заявлял, что сборы увеличатся на 9%, до 46 трлн рублей.

На сдержанный рост налоговых доходов в 2023 году повлияло сокращение нефтегазовых поступлений на 13,6%, что связано с волатильностью мировой конъюнктуры и снижением цен на нефть, сообщили «Известиям» в ФНС. По НДПИ (на нефть, газ, газовый конденсат) в 2023 году поступило 9,5 трлн рублей, что на 11,1% меньше показателя 2022 года, отметили там. При этом ненефтегазовые доходы выросли на 16% (или на 3,8 трлн рублей), подчеркнули в ФНС.

Впрочем, рост налоговых доходов российского бюджета в 2023 году замедлился на фоне эффекта высокой базы 2022-го, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Поэтому даже небольшое повышение на 7,7% можно назвать успехом, сказал он.

Какие налоги приносят больше всего денег в бюджет

В 2023 году налоговые сборы выросли в 69 регионах, а сократились в 16. Судя по исследованию FinExpertiza, больше всего собираемость увеличилась в Москве (+1,95 трлн рублей к 2022-у), Санкт-Петербурге (+582 млрд), Московской (+287 млрд), Свердловской (+160 млрд) и Ленинградской областях (+144 млрд).

В целом свыше четверти (27%, или почти 10 трлн рублей) сборов в бюджетную систему пришлось на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом по сравнению с 2022 годом его поступления уменьшились на 10%, сказано в исследовании.

Основная причина снижения темпа роста налоговых поступлений — падение цен на нефть и газ на мировом рынке с одновременным сокращением объема экспорта, отметил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.

Urals в среднем в 2023 году стоила $63 за баррель по сравнению с $76 в 2022-ом и заложенными в бюджет 2023 года $70, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Приблизиться к плану по нефтегазовым доходам Минфину помог слабый рубль (средний курс доллара в 2023 году составил примерно 85 против заложеннох в бюджет 68,3), отметила она.

Более пятой части (22%, или 8 трлн рублей) пришлось на налог на прибыль организаций.

«Его сборы благодаря позитивным финансовым результатам корпоративного сектора увеличились в 2023 году на четверть (или на 1,6 трлн рублей). Плюс к этому с бизнеса разово взяли 315,5 млрд рублей налога на сверхприбыль», — подчеркнули в FinExpertiza.

Впрочем, влияние этого налога в структуре консолидированных доходов достаточно мало (менее 1%), заявила Ольга Беленькая из «Финама».

Еще 20% пришлось на внутренний НДС, 18% — на НДФЛ, почти 5%, — на сборы за имущество, 4% — на налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Оставшиеся проценты распределены между несколькими другими видами сборов.

— Сокращение сырьевых сборов компенсировалось ростом поступлений налога на прибыль, НДФЛ и НДС. Этому способствовали рост деловой активности, прежде всего в промышленности, а также высокий потребительский спрос, — сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В то же время экономический потенциал регионов с сугубо сырьевой специализацией в 2023 году снизился, добавила она. Наибольшее сокращение налоговых сборов зафиксировано в Иркутской области (на 1,3 трлн рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (на 724 млрд) и Якутии (на 128 млрд), отметили эксперты.

По сравнению с 2021 годом нефтегазовые доходы российского бюджета сократились, а ненефтегазовые выросли примерно на 20%, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Поэтому вполне можно сказать, что бюджет РФ постепенно перестает быть нефтегазовым.

Какие показатели собираемости налогов будут в 2024-м

Казна уже адаптировалась к упавшим ценам и объемам экспорта энергоносителей, уверен Виктор Мачехин из Президентской академии. Если сохранится сегодняшний темп поступления ненефтегазовых доходов, то это должно обеспечить положительную динамику для консолидированного бюджета в целом и превышение показателей прошлого года, считает он.

Эксперт уверен, что тенденция к снижению цен и объемов экспорта близка к завершению. Этот фактор будет всё меньше влиять на доходы бюджета.

В 2024 году налоговые поступления будут на 15% больше, чем в прошлом, полагает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова.

Как показал опыт 2023-го, в случае необходимости могут применяться «донастройки» налогового администрирования, «разовые» налоги (например, на сверхприбыль), экспортные пошлины, отметила Ольга Беленькая из «Финам». В случае дефицита поступлений от бизнеса и физлиц нивелировать недостаток будут за счет средств из ФНБ и займов на внутреннем рынке с помощью размещений ОФЗ, сказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В послании Владимира Путина Федеральному собранию в конце февраля были сформулированы новые инициативы, которые, по различным оценкам, могут потребовать дополнительных расходов на 8–10 трлн рублей за шесть лет, добавила Ольга Беленькая. По ее словам, одним из источников финансирования может стать предложенное там же изменение фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

По итогам 2024 году ФНС прогнозирует поступления в консолидированный бюджет не ниже уровня прошлого года. Так, только в федеральной казне оценка поступлений превысит данные 2023-го почти на 20%, добавили там.

Мария Строителева

Оригинал материала: “Известия”