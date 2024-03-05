Мнение: Санкции вам на пользу

Феноменальная тупость нашего народонаселения, конечно, не имеет аналогов. “У всех в России высшее образование”. Очень жаль, что оно до такой степени деградировало (или, может, всегда таким было?) Вот, вчера еще раз выложил свой отчет о 30 фокус-группах, проведенных мною летом 2014 года в целой куче российских городов от Сибири до Поволжья. Было любопытно – заметит кто-нибудь какие-то параллели, может, мысли у кого какие появятся? Естественно, нет.

Хотя вот, например, цитата:

“Я много «приставал» к участникам с этим вопросом, стараясь понять их логику. «Если, – спрашивал я, – Путин, вы говорите, прав и Россия правильно помогает повстанцам – почему не допустить участие наших войск напрямую? Вы что, санкций боитесь?»

Нет – санкций народ не боится. На группах не то что преобладает, а прямо-таки принимается за аксиому диковинная (на мой взгляд) точка зрения, что санкции, дескать, «России только на пользу», так как «мы в результате станем, наконец, развивать свою промышленность». С этой железобетонной уверенности наших людей не спихнуть – я в этом раз за разом убеждался”.

Это 2014 год! Ровно (почти) 10 лет назад. Кто-нибудь сложил два и два? “10 лет прошло – всё о том же гудят провода”. О чем же провода гудят? Всё о том же – что “санкции нам на пользу, мы же будем развивать свою промышленность”. То, что и 10 лет спустя никто, понятно, никакую промышленность не развивает и развивать не собирается, а в стране разве что взамен европейских сборочных линий “машинокомплектов” кое-где появились китайские сборочные для других (худших) “машинокомплектов” – мы не замечаем в упор.

Или вот это, умилительное:

“…чего же, собственно, ждут россияне по итогам всего этого «украинского сериала»? Каковы ожидания – негативные или позитивные?

Как говорится, «вы-таки будете смеяться», но ожидания обычны для публики, увлеченной блокбастером: она ждет хеппи-энда. То есть в данном случае – победы… Что ждут от «хохлов»?

Прямых ожиданий нет – таких, которых можно было бы назвать «политическими». Но твердо можно сказать, что от «хохлов» ждут исчезновения; раздражающий фактор должен просто элиминироваться, раствориться где-то на периферии внимания”.

Разве не лепота? Прошло 10 лет; чего ждут россияне? Да все того же – “победы”. Когда? Да так же, как и 10 лет назад – “уже в этом году”. И продолжают свято верить, что в один прекрасный момент все хохлы как бы растают, развеются в воздухе, “как сон, как утренний туман”.

Что всё это означает? Только одно – что не срабатывает механизм научения. Память у народа как бы постоянно “обнуляется”, стирается напрочь; он не помнит, что было еще год назад. С таким народом очень, конечно, приятно работать агитпропу – не приходится изощряться, придумывать каждый раз новые лозунги; можно просто повторять старые, даже без особого энтузиазма. 2014 год: вперед! Скоро уже победа! – А санкции? – Санкции нам только на пользу, у нас же возродится промышленность. – Ух ты! Да, точно!

2015 год. Вперед! Победа не за горами! Вот-вот, уже! – Но ведь какие-то санкции ввели… – От санкций только польза! У нас промышленность будет! Своя! – Ой, и правда… Какое счастье!

2016 год. Вперед! Ура! Украина вот-вот рухнет! Победа уже в этом году!! – Ой, а санкции? – Ха-ха-ха! Но ведь вместо этого у нас возродится промышленность! – Да что вы говорите? Ой, а мы про это не подумали…

…

2024 год. – Ну слава богу, победа! Уже и Авдеевку взяли! – Но вот вопрос возник – а как же санкции? – Больше санкций! Чем больше санкций – тем быстрее, наконец, возродится наша родная промышленность! – Черт, точно! Блестяще! Да это же совсем меняет дело!

Да-да. Держи, дурачок, карман шире.