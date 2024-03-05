 

Российским боярам не дали визы в Загробный мир

05.03.2024, 11:33, Разное
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Трое погибших при исполнении государевых поручений бояр не получили визы для перемещения в Загробный мир. Титулярный советник Гавриил Хромов, коллежский секретарь Данила Бирюков и губернский секретарь из Вятки Влас Казначеев – такие имена раскрывает «Императорский вестник» – не прошли проверку апостолов и люциферов и были вынуждены воскреснуть.

За путёвками в Загробный мир Хромов и Бирюков обратились после пирушки в баре графа Бахметьева, где бояре в хмельном поединке за сердце боярыни Борисовой отравились низкокачественным заморским виски. Казначеев подал заявку на визу прямо на рабочем месте, предварительно вывесив на дверях табличку «Технический перерыв» – он тоже пал жертвой западного отравленного пойла.

Уже сами бояре встретились у врат Элизиума, но не прошли фейс-контроль. На пароме по реке Аид троицу доставили к Тартару, где им предстояло подать прошение о визе. Дьявольская комиссия внимательно изучила жизнеописание кандидатов на путешествие в вечность, но сочла их «слишком вороватыми и грехопадкими для Тартара» и постановила: «вернуть на Грешную Землю, пусть далее пьют там и воруют».

Воскресшие бояре немедленно возвёрнуты на рабочие места: в железно-перевозочную компанию «Императорские локомотивы», врачевальню для холопов и отделение социального обеспечения в Вятке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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