Мнение: О печальном конце старого коня… Лавров — всё?

Глядя на то, как натужно и тяжело 73-летний министр иностранных дел России Сергей Лавров спускается по трапу самолёта, ему нельзя не посочувствовать. Ассоциации с уработавшимся конягой приходят на ум сами собой. Как и вражеское прозвище «Печальная Лошадь». Но сочувствие исчезает, когда смотришь на результаты последних дней.

Да, в народе говорят, что «старый конь борозды не испортит». Но это явно не тот случай.

На этой неделе череда провалов российской дипломатии пополнилась двумя новыми эпизодами.

Вот первый, МИД России, возобновляя не просто советские, а послевоенные сталинские традиции, решил пригласить послов стран ЕС на «профилактическую беседу» в преддверии выборов, чтобы заработать политические очки. Мол, мы их строго предупредили насчёт «вмешательства» — и они дрогнули, прогнулись, очканули.

Но вышел конфуз. Они — не дрогнули, не прогнулись, не очканули. А просто не пришли. Дружно. И предлог назвали совсем уж издевательский. Мол, нет доверия к пропагандистским речам мидовских руководителей. И оказалось, что ответить — нечем. Пришлось спешно выпускать на арену патентованного блогера РФ, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Тот в привычной для себя хамской резкой манере высказался. Но это всё же не то: привыкли за два года.

А дипломатическая оплеуха от европейских послов продолжает гореть.

И второй эпизод. После скандальной истории с прослушкой немецких вояк, обсуждавших удары «Таурусами» по Крымскому мосту, МИД РФ заявил, что посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф вызван на ковёр для объяснений и вручения ноты. А тот за ответным словом в карман не полез и опроверг все утверждения о связи своего визита на Смоленскую пл., 2 со скандалом из-за прослушивания телефонных разговоров офицеров Бундесвера о поставках ракет для Украины. «Было приглашение поговорить на различные двусторонние темы», — сообщил Александр Ламбсдорф агентству DPA. Но это был не вызов, подчеркнул он. И добавил, что встреча была запланирована ещё до публикации перехваченного разговора. Причём в итоге и МИД РФ сообщил, что на встрече «послу ФРГ заявлено о недопустимости продолжающихся попыток властей республики ограничивать деятельность журналистов РФ в Германии».

А разговоров-то было! ©

Вот так — дважды в лужу.

Что это с министром Лавровым?

Совсем испахался?

Пора в стойло на пенсию?

—