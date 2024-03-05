Рупор кремлевской пропаганды: О поставках французских вооружений на Украину

О поставках французских вооружений на Украину.

Министерство ВС Франции обнародовало список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, включая дальнобойные ракеты и ПВО.

https://www.defense.gouv.fr/actualites/ukraine-france-dresse-bilan-equipements-militaires-livre

Таблица из 50 пунктов включает как защитное снаряжение, так и средства связи, а также различное вооружение и беспилотные аппараты. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года, то есть до подписания между Парижем и Киевом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности.

ПВО

Среди систем ПВО к концу 2023 года были поставлены две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одна франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T. Данные о боекомплекте ни к одной из систем не приводятся. Также в этой рубрике указан радар ПВО CM200, однако, вероятно, речь идет о радаре Ground Master 200 (GM200), передачу которого анонсировали еще в феврале 2023 года.

Ракеты

Среди средств поражения класса "воздух – поверхность" указаны лишь ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow), их количество не раскрывается.

Артиллерия

К концу 2023 года Париж передал ВСУ 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть снятых с вооружения гаубиц TRF1, четыре реактивных системы залпового огня и 10 120-мм минометов. К гаубицам было также поставлено 30 тыс. снарядов. Среди противотанковых систем значатся 1 002 гранатомета AT4 и три ПТРК Milan.

Боевые машины

К концу 2023 года Франция поставила 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей с вооружением или же в санитарной конфигурации, а также 120 внедорожников и шесть грузовиков. Для AMX10 RC было поставлено 9 тыс. боеприпасов для главного орудия.

БПЛА

ВСУ получили 160 "разведывательных" беспилотников, а также 10 устройств для обнаружения дронов. О каких именно беспилотниках идет речь – не уточняется, однако в графе "морские суда" значатся лишь 30 надувных лодок Zodiacs Futura. Впрочем, ранее французские власти заявляли о желании расширять сотрудничество в области беспилотных аппаратов и сообщали о планах строительства производств на территории Украины. Эта таблица, судя по описанию, учитывает лишь помощь, поставленную на Украину извне.

Стрелковое

Указаны 55 пулеметов калибра 7,62 мм, 560 пулеметов калибра 12,7 мм, а также 1 тыс. винтовок Famas и 20 снайперских винтовок. К ним за два года были поставлены 1,7 млн патронов калибра 12,7 мм, 1,1 млн патронов для легкого стрелкового оружия, включая калибры 9 мм и 5,56 мм, а также 10,5 тыс. гранат и 3,6 тыс. противотанковых мин. Другие позиции включают топливо, средства защиты (бронежилеты, каски), а также аптечки, средства связи и навигации.

@tacticalnecktie_extra – цинк

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