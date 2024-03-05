Мнение: Общественные настроения лета 2014-го

Искал другое, но наткнулся вот это – свой “отчет” о состоянии народонастроений по поводу Украины по итогам 30 фокус-групп в разных городах России, от Новосибирска до Рязани и пр. Это – ранняя осень 2014, самый разгар “крымского консенсуса”. Уже появились ЛНР и ДНР, однако масштаб боевых действий несравним с нынешним. И тем не менее – кое-что, похоже, не меняется…

Общественные настроения лета 2014-го

Этим летом я, как и всегда, время даром не терял – занимался любимым делом: путешествовал по России и беседовал с народом. Не за свои, разумеется; работа социолога, как и любая наука – удовлетворение собственного любопытства за чужой счет…

В общем, объездил я в июле-августе с десяток регионов, от Сибири до Подмосковья, и провел более трех десятков фокус-групп. Участниками были самые что ни на есть простые люди – рабочие и ИТР крупных предприятий. То есть, собственно, народ как он есть. И интересовало меня, если вкратце – что люди думают «за жисть», то есть о текущей социально-политической обстановке. Материала, конечно, масса, описывать все это можно очень долго, так что сегодня остановлюсь на самой животрепещущей теме – отношении населения к украинским событиям.

Отмечу бегло. Во-первых, народ действительно за всем, что происходит на Украине, следит с напряженным интересом, причем это даже не зависит от географии: в Сибири следят не менее напряженно, чем в Поволжье. Основной источник информации – естественно, телевизор, а также в ход идут и рассказы знакомых: минимум у половины опрошенных находится друг, свояк или родственник, который так или иначе связан с Украиной, прежде всего с Донбассом, и который «рассказывал всю правду как она есть, так как он там был (живет, жил)».

Словом, для россиян сегодня Украина – самый увлекательный телесериал в истории, куда там «Войне престолов»; никаким «Престолам» не создать такого мощного «эффекта присутствия» и столь модного нынче интерактива – когда телезритель может не только вовсю сопереживать героям, но и, если уж совсем невтерпеж, даже сорваться и пойти поучаствовать в сюжете или еще как-то поддержать «хороших» персонажей против «плохих» – а потом вернуться, полным впечатлений, и снова плюхнуться в уютное кресло перед телеящиком!

И тут второй важный момент, вытекающий из первого: достаточно ясно, что пока еще для большинства россиян нынешняя война на Украине – это игровая реальность, но не жизнь «как она есть». Игровая реальность может быть в сто раз более яркой и увлекательной, чем серые будни, многие обыватели склонны уходить в нее с головой (вспомним феномен реконструкторов, «толкинистов», да и западный зритель очень склонен к созданию разнообразных культовых сообществ по тем же «Играм престолов») – но при этом все-таки у российских участников групп чувствуется, что для них все украинские страсти – как бы понарошку. Многие чувствуют себя как бы «подсевшими» на этот нескончаемый сериал, и вот это ощущение зависимости кого-то уже начинает раздражать – именно потому, что как бы вынуждает «постоянно думать о ерунде».

То есть для россиян пока еще в том, что они видят на Украине, нет никакой «крови и почвы». И отсюда третье: при том, что Украина почти у всех опрошенных, во всех регионах «чешется» что твой Гондурас – идея прямого военного вмешательства России не встречает практически никакой поддержки. Исключение – мужчины в возрасте за 45, самая брутальная часть аудитории. Но их мало, и погоды они не делают.

И это понятно: все-таки опрошенные (и это четко видно по обсуждению других тем) – сугубые прагматики (что вообще крайне свойственно российским обывателям), более всего озабоченные вопросами поиска хлеба насущного и того, что происходит непосредственно вокруг них, в их ближайшем окружении. Если посмотреть на группы чуть шире, то и вовсе нельзя не заметить, что для большинства тема Украины – вообще какой-то странный «выброс», кусок крайне далекого «большого мира», который один невесть почему вызывает жгучий интерес, на фоне полного равнодушия к любым другим далеким и «несъедобным» темам…

С точки зрения рядового россиянина, послать войска – значит отнестись всерьез к «баловству», впустить игровую реальность в свой уютный личный мирок. А смешивать реальности он (в отличие, может быть, от нынешних украинцев) в своей массе абсолютно не готов.

При этом, если вслушаться в обсуждения, понимаешь, что большинство участников что в Новосибирске, что в Рязани вполне допускают и признают участие России в украинском конфликте. Причем подавляющее большинство вполне одобряет усилия Путина и, так сказать, «болеет» за него, считая, что он «все делает правильно».

Почему такое расхождение? Я много «приставал» к участникам с этим вопросом, стараясь понять их логику. «Если, – спрашивал я, – Путин, вы говорите, прав и Россия правильно помогает повстанцам – почему не допустить участие наших войск напрямую? Вы что, санкций боитесь?»

Нет – санкций народ не боится. На группах не то что преобладает, а прямо-таки принимается за аксиому диковинная (на мой взгляд) точка зрения, что санкции, дескать, «России только на пользу», так как «мы в результате станем, наконец, развивать свою промышленность». С этой железобетонной уверенности наших людей не спихнуть – я в этом раз за разом убеждался.

Но если санкции не страшны, Путин молодец, а в делах Украины такая живая заинтересованность – почему же такое неприятие ввода войск? По всей видимости, главная причина в том, что для большинства Путин – тоже часть той самой игровой реальности. Это не человек, а персонаж; россияне ему сегодня сочувствуют точно так, как любители «ИП» во всем мире сочувствовали какой-нибудь принцессе Галадриэль.

И четвертый вывод из обсуждений – чего же, собственно, ждут россияне по итогам всего этого «украинского сериала»? Каковы ожидания – негативные или позитивные?

Как говорится, «вы-таки будете смеяться», но ожидания обычны для публики, увлеченной блокбастером: она ждет хеппи-энда. То есть в данном случае – победы. Мне уже приходилось говорить в каком-то интервью, что ожидания рядовых россиян сейчас примерно как у жителей СССР в начале 1945-го: «вот-вот», «враг будет разбит в собственном логове». Правда, сейчас у нас ждут не весны, а наоборот, зимы: дескать, придет зима и расставит все по местам, заставив «упрямых хохлов»… собственно, что? Что ждут от «хохлов»?

Прямых ожиданий нет – таких, которых можно было бы назвать «политическими». Но твердо можно сказать, что от «хохлов» ждут исчезновения; раздражающий фактор должен просто элиминироваться, раствориться где-то на периферии внимания. Это не какая-то жестокость или садизм – никто не жаждет массовых убийств. Скорее, россиянам кажется, что по некой злой воле жители Украины надели на себя страшные маски «злых бандеровцев», и теперь ходят в них и пугают добрых людей; хеппи-энд должен заключаться в том, что украинцы просто снимут с себя эти маски, скажут «игра окончена» – и снова, таким образом, станут обычными людьми, «и все пойдет как встарь».

Как именно это произойдет и возможно ли это вообще – среднего россиянина не особо заботит, а если честно, он на эту тему вообще не задумывается.

Если вглядеться пристальнее в нарисованную картину – в ней, безусловно, отчетливо виден невротический компонент. Это какая-то массовая, глобальная социальная невротизация (еще раз повторю, что сие проявляется отнюдь не только при обсуждении Украины): Обама, Путин, санкции, контрсанкции, Крым – люди всеми силами убеждают себя, что все это часть некой игрушечной, невсамделишной реальности, которая к ним не имеет никакого отношения – «я в домике!»

И поэтому я бы, пожалуй, поправил свое прежнее интервью: может быть, это всё настроения весны 1945-го, а может быть – июня 1941-го; в обоих случаях народ уверенно ждал скорой победы и ни секунды не сомневался в том, что враг будет разбит в его собственном логове (2014)