 

Мнение: О бесславном конце российской гордости и славы… Хуже — некуда?

04.03.2024, 20:50, Разное
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Печальная новость: #Россия — всё. Пролюбила главное свершение отцов и дедов, доставшееся дорогой ценой. Не смогла удержать поставленную предками планку. И скатилась куда-то к «третьему миру».

В общем, она не только не сверхдержава, но уже и не держава — в космическом смысле.

И это особенно печально потому, что инвестиции прошлых лет, в том числе советские/российские наконец-то начинают давать отдачу. Приемлемый финансовый результат.

Но как только это произошло — Россию выбили с поля. Или она сама себя выбила.

В прошлом году отечественная #космонавтика сподобилась только на один пилотируемый запуск. Это повтор антирекорда «ковидного» 2020-го. В этом — российский космонавт Александр Гребенкин вылетел на МКС на корабле Crew Dragon. И он стал уже четвёртым пассажиром из России, который воспользовался американским «батутом».

Ну и ещё #статистика по коммерческим пускам подоспела. Грустить и плакать…

«Количество заказов Роскосмоса на запуск спутников из Европы и других стран упало на 90% после февраля 2022 года, в результате чего #США остались единственной сверхдержавой в космосе», — констатируют сторонние наблюдатели. Космическая гонка проиграна как раз тогда, когда на ней можно уже начинать зарабатывать. И теперь победитель, успешно освоивший в том числе российские/советские наработки, получает всё.

Что сказали бы в ответ на это Сергей Королёв и Юрий Гагарин?

Что пушки важнее?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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