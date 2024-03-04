 

MacRumors: Apple прекратила выпуск MacBook Air c чипом М1

04.03.2024, 20:27, Разное
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Apple завершила производство MacBook Air 2020 с чипом M1, пишет MacRumors. Решение было объявлено сразу после анонса новых моделей MacBook Air с экранами 13 и 15 дюймов на базе чипа M3. Кроме того, компания прекратила выпуск 15-дюймовой версии MacBook Air с чипом M2. Эти новшества были представлены на презентации 4 марта 2024 года.

Текущая линейка MacBook Air включает в себя 13-дюймовую модель с чипом M2, стоимостью от $999 (около 91,5 тыс. рублей по курсу на 4 марта 2024 года), 13-дюймовую модель с чипом M3 за $1099 (примерно 100 тыс. рублей) и 15-дюймовую версию с чипом M3 за $1299 (около 119 тыс. рублей).

MacBook Air был представлен 10 ноября 2020 года вместе с обновленным Mac mini и 13-дюймовым MacBook Pro, став первыми компьютерами Apple на базе собственных ARM-процессоров. Он получил положительные отзывы, особенно за производительность чипа M1.


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