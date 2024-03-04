Мнение: Агрессия против русских ослабляет Финляндию

1. Финляндия собирается держать нас на расстоянии — так, во всяком случае, заявил президент наших соседей (ссылка):

Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что собирается расширять сотрудничество с блоком НАТО для противодействия потенциальной российской агрессии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как указал президент после процедуры инаугурации, Финляндия должна стать «активным членом оборонительного альянса», чтобы «держать соседнюю Россию на расстоянии».

Полагаю, речь идёт о старом финском проекте. Финны с 1990-х финансируют сепаратистские движения, которые выступают за отделение Карелии и Петербурга от России. При Ельцине у них были надежды на успех — они думали, что вслед за СССР развалится и Россия, после чего финны отберут у России территории, потерянные ими ради дружбы с Гитлером в прошлом веке, а дальше организуют буферную зону — «независимые республики», которые будут им экономически и политически подчинены.

У финнов тогда ничего не вышло — Финляндия довольно слабая в политическом смысле страна, мышление у финнов отягощено сельскими комплексами и невротическим презрением по отношению к русским. Какие-то сепаратисты действительно появились, но их численность, кажется, даже в лучшие для них годы не превышала нескольких человек.

Сейчас финны решили сделать второй заход. Возможно, их воодушевил провалившийся в прошлом году мятеж, и они думают, что если Запад ещё чуть-чуть поднажмёт, то в России начнётся гражданская война, и вот тогда настанет удачный момент для обиженной Финляндии. Впрочем, возможно, мы имеем дело с плохим переводом или с пустой болтовнёй, а «на расстоянии» следует понимать в переносном смысле. Если так, то финны имеют все шансы на успех. Россия не будет нападать на Финляндию, если та снова нас не спровоцирует, поэтому финский президент будет иметь повод сравнивать себя с Маннергеймом: тот оказал СССР серьёзное сопротивление перед неизбежным поражением, а новый президент будет ещё круче: запугал Россию до такой степени, что Путин не решился ввести войска.

Кстати, по поводу поражения Маннергейма в советско-финской войне. Если бы финны нашли в себе смелость отказать Гитлеру и остаться нейтральными, они бы не понесли значительные потери в двух войнах и не потеряли бы больших территорий. В этом плане Маннергейм отличается от господина Зеленского разве что своим умением воевать.

2. Вслед за Прибалтикой в Финляндии также начали бороться с русским языком в школах. Пока что, впрочем, общественность отбивается от местных трусливых властей (ссылка):

Власти финского города Турку отложили решение о закрытии финско-русского класса в школе Пуолала после митинга, в котором приняли участие около сотни родителей с детьми.

Об этом сообщает крупнейшая газета Турку Turun Sanomat.

Решение о судьбе класса городская комиссия по образованию планировала вынести во вторник, 13 февраля, но не решилась сделать этого под давлением общественности. Несмотря на непогоду, на защиту языкового класса на митинг в поддержку сохранения языкового класса вышло около сотни человек, говорится в публикации.

Вопрос передали в ведение другого ведомства — отдела по образованию.

3. Финские потери из-за участия в антироссийских санкциях продолжают расти. Ранее с убытками столкнулись энергетика, деревообработка, судостроение… Теперь очередь дошла и до фармацевтики (ссылка 1, ссылка 2):



Будущее для финнов выглядит непростым — в соседней нам недружественной стране готовятся к закрытию очередного завода в Куопио, на котором занимались производимом фармацевтической продукции. Еще пару лет назад завод приносил огромную прибыль, причем благодаря клиентами и фармкомпаниям из России. Об этом сообщает финская Yle.

Однако недавно финская компания Orion Pharma, которой принадлежал этот завод, решила уйти из России. Растеряв своих российских клиентов, инвесторы поняли, что завод не будет приносить прибыли, а огромные инвестиции бесполезны. <…>

Наверняка многие понимают, что именно закрытие российского рынка для финской продукции значительно повлияло на завод в Купио — во времена развития торговых отношений между нашими странами инвестиции в финские предприятия окупались, так как многие заводы работали на экспорт в Россию.

Сейчас же продолжение инвестиций встало под сомнение — российский рынок закрыт, никому уже не нужны такие объемы продукции, прибыль потеряна. Сообщалось, что в год ухода Orion Pharma потеряла почти 34% операционной прибыли.

Финнам теперь остается только спасать производство, перенося его в другие страны, где спрос еще есть. Россия же, в свою очередь, старается развивать собственную фармацевтическую промышленность.