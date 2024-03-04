Мнение: О ноже в спину от австрийской дамы… Знатно подставила?

Решительно не везёт России с иностранцами. Даже с иностранными любителями России. Даже и с любительницами.

Мы с ними, понимаешь, носимся, как с писаной торбой — холим, лелеем, ублажаем. Раскрываем им нараспашку всю широкую русскую душу, а они…

С холодной иностранной расчётливостью так и норовят ножик в спину Сами-Знаете-Кому. То Такер этот Карлсон, по дешёвке скупив пол-«Ашана», нетолерантно выразился по поводу российского президента, то австрийская партнёрша по танцам вдруг…

…выдала базу.

Ещё не стихли восторги по поводу решения бывшей главы австрийского МИДа Карин Кнайсль переехать в Россию «навсегда», ибо только в РФ — свобода, как поклонникам приходится разворачиваться и переобуваться.

«У меня нет планов оформлять российский паспорт, — заявила она в интервью ТАСС. — Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми».

Так-то выбор австрийской дамы вполне рационален: получать австрийскую пенсию, жить на неё в дешёвой российской глубинке, но при этом сохранять все привилегии, которые даёт паспорт страны-члена ЕС. И консульскую защиту Родины тоже. Но ведь это как раз и означает готовность «упорхнуть» в любой момент. Благо La donna è mobile, как знают все (в русском переводе — «Сердце красавицы склонно к измене. И к перемене…»). И с кем тогда Сами-Знаете-Кому потанцевать за околицей?

Может, это и не полноценный «нож в спину», а пока только булавочный укол, но всё же…

Так ведь и до настоящего «ножа» может дойти?

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