 

Белый хлеб повышает риск диабета, гипертонии и рака

04.03.2024, 18:15, Разное
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупреждает: постоянное потребление белого хлеба увеличивает риск развития опасных заболеваний. В беседе с радио Sputnik он рекомендует избегать регулярного употребления белого хлеба, назвав эту привычку одной из самых вредных для здоровья.

Гинзбург объясняет, что белый хлеб изготавливается из максимально обработанной и просеянной пшеничной муки, что лишает его пищевых волокон. В результате хлеб становится продуктом, быстро повышающим уровень сахара в крови, что увеличивает риск развития диабета и гипертонии.

Эксперт предупреждает также о возможном развитии метаболического синдрома, который увеличивает подверженность организма гипертонии, диабету, атеросклерозу, раку и подагре. Риск усиливается, если белый хлеб употребляется с добавлением нездоровых ингредиентов, таких как сладкие пасты, варенье, маргарин, спреды и колбасы.

Врач рекомендует заменить белый хлеб на качественные альтернативы, такие как ржаной, цельнозерновой или многозлаковый хлеб. Также хорошим выбором будет серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта с добавлением отрубей, так как его усваивание происходит медленнее, а гликемический индекс ниже.

Вывод: Забота о здоровье начинается с правильного питания. Отказ от белого хлеба в пользу более полезных альтернатив поможет снизить риск развития серьезных заболеваний, подчеркивает специалист.


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