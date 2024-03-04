Павел Дуров посетил выставку-ярмарку современного искусства Art Dubai 2024 в Дубае

Павел Дуров, российский предприниматель и основатель социальной сети “ВКонтакте” и мессенджера Telegram, посетил выставку-ярмарку современного искусства Art Dubai 2024 в Дубае. Художница Елена Шейдлина опубликовала видеоролик с Павлом в своем Telegram-канале.

Шейдлина является участницей выставки и представила проект Annihilation – Mirage, серию NFT, доступных за криптовалюту TON в экосистеме Telegram. Проект основан на семи песчаных камнях-генезисах с пустынными душами, найденных в эмиратах. Описание из официального Telegram-канала TON Diamonds рассказывает о проекте. Шейдлина стала первой художницей, представившей работу на блокчейн-платформе TON Diamonds, где сейчас представлены пять художников.

На опубликованном видео Павел Дуров осматривает экспозицию Шейдлиной, однако его эмоции не видны, так как он стоит спиной к камере.