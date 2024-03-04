Мнение: Деградация Британии и убытки от самодурства

1. Согласно британскому правительственному отчёту, подготовленному в рамках информационной программы предупреждения терроризма «Превент», чтение ряда классических произведений британской литературы, включая романы «Властелина колец» Джона Толкина и «1984» Джорджа Оруэлла, подталкивает к ультраправому экстремизму (ссылка).



В отчете перечислены телепередачи, сериалы и литературные произведения, ссылки на которые часто встречаются на онлайн-ресурсах ультраправого и националистического (по мнению составителей отчёта) характера. Отчеты Превент составляются ежегодно с 2019 и формулируют рекомендации для правительства по борьбе с распространением идей экстремизма среди населения. Помимо Толкина и Оруэлла в списке фигурируют также Шекспир, Хаксли и другие известные авторы.

И в самом деле, Толкин был порядочным гомофобом. Я не припомню ни в Хоббите, ни во «Властелине колец», ни даже в Сильмариллионе ни одного открытого любителя посохов или, скажем, трансформера. Конечно, там есть межрасовые браки — это Толкину плюс — однако даже эти браки отсвечивают вопиющей белизной. Хотя бы одну счастливую пару из орка и эльфа или из тролля и хоббита профессор так и не удосужился нам показать.

2. Некоторые эксперты убеждены, что на создание образа Мордора, тёмной страны зла, писателя Джона Толкина вдохновили не Россия и не Германия, а мрачные промышленные пейзажи в районе Бирмингема, где Толкин жил в детстве, в начале 20-го века.

Сейчас, столетие спустя, второй по величине город Великобритании стал ещё хуже. Если раньше Бирмингем был крупным промышленным центром, то теперь он превращается в английский аналог Детройта, печально известного своим упадком в результате деиндустриализации.

В прошлом году городской совет Бирмингема фактически объявил о банкротстве (ссылка 1, ссылка 2):



“Очевидно, что совет города Бирмингем столкнулся с беспрецедентными финансовыми трудностями из-за огромного роста спроса на социальные пособия, резкого сокращения налоговых поступлений от бизнеса и очень высокой инфляции”, – говорится в заявлении главы совета Джона Коттона и его заместительницы Шэрон Томсон.

Перечисленный набор проблем характерен для современных Британии и США: крайне затратная социалка (требующая поддержки всевозможных меньшинств и мигрантов, число которых составляет чуть ли не половину населения города), высокая инфляция (из-за дорогой энергетики и погрязшей в долгах, разбалансированной финансовой системы), проблемы у бизнеса (стремительно теряющего конкурентоспособность из-за всё того же энергетического кризиса и конкуренции с промышленностью азиатских стран).

Единственный выход, который пока что нашли бирмингемские власти – жёсткое сокращение расходов. Например, они закрыли многие социальные и культурные центры, собираются продавать их здания. Налоги поднимут, госслужащих сократят, а мусор в городе теперь будут вывозить только раз в две недели (ссылка).

Повторюсь: речь идёт о втором по размеру населения городе страны. Это как если бы в России растерял промышленность и разорился Петербург.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему самодурство приносит больше убытков и проблем, чем кажется на первый взгляд. Цитирую из поста (ссылка):

Самодурство — одна из самых разорительных привычек, что-то на уровне умеренного пьянства или любви к кредитным картам. Принято считать, будто самодурством болеют только начальники, однако рядовые обыватели тоже часто бывают самодурами: просто в их камерном исполнении это не так заметно, так как фронт для самодурства у них меньше — дети, собаки, супруг, сантехник…



Самодур — это руководитель, который принимает непрозрачные, непредсказуемые для подчинённых решения.



Допустим, в отделе есть два менеджера, Вася и Петя. Адекватный начальник выдаст премию Васе, объяснив, что Вася выполнил план на 120%, тогда как Петя — только на 95%. Если на следующий месяц Вася выполнит план на 100%, а Петя — на 125%, премию получит Петя. Менеджеры могут остаться недовольны, по самым разным причинам, однако пока правила понятны и стабильны, называть начальника самодуром они не будут.



Начальник-самодур просто выпишет премию одному из менеджеров, не обращая внимания на выполненный или невыполненный план. Своё решение он объяснит какой-нибудь ерундой в духе «я чувствую, что Вася больше старался» или «Петя каким-то тусклым голосом с клиентами разговаривает». На следующий месяц Вася получит премию, а Петя нет, но даже плохого объяснения не будет: просто разные суммы в зарплатных квитках, и всё…