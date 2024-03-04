 

Мэрия Москвы снесёт все ветхие здания на Красной площади

04.03.2024, 17:33, Разное
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Департамент
реновации мэрии Москвы опубликовал план сноса ветхих зданий, расположенных непосредственно
на Красной площади. Вместо устаревших построек, некоторым из которых уже порядка 200
лет, на главной площади страны появятся современные торговые центры и
многоэтажные жилые здания.

В число объектов,
которые попадают под программу реновации, попали храм Василия Блаженного, ГУМ,
мавзолей Владимира Ленина и примыкающая к нему стена, а также Государственный
исторический музей. В пояснении к решению городской администрации отмечается,
что эти и другие постройки – ветхие, возраст некоторых из них достигает 400 лет.

Здания будут демонтированы в 2025-2028 годах, а
строительство новых современных объектов на их месте начнётся уже в 2030 году. По
задумке архитекторов, Красная площадь после реновации составит достойную конкуренцию комплексу «Москва-сити», станет главным административным,
торговым, развлекательным и деловым центром города.

«Может быть, ГУМы
и некрополи и были актуальны в начале прошлого века, – говорит архитектор
Всеволод Власов. – Однако время не стоит на месте, и в современных реалиях центр
столицы мирового уровня не может быть застроен средневековыми стенами и обветшалыми
храмами. К тому же, вместо грубой неудобной брусчатки планируется уложить на
площади современную плитку. Наши западные партнёры со своими замшелыми замками
будут завидовать тому, как динамична и современна наша столица».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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