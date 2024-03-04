Остается ли Турция основным хабом для параллельного импорта

В феврале был опубликован отчет министерства торговли Турции, который указывает на сокращение поставок в Россию на треть за год. СМИ ассоциируют это с усилением санкционного контроля и угрозами ограничений в отношении турецких компаний.

Иван Якунин объясняет, что, хотя официальная статистика говорит о снижении товарооборота, некоторые эксперты сомневаются в этом. Ранее экспорт из Турции в Россию составлял $1,1 млрд в месяц, сейчас же этот показатель снизился до $670 млн. Импорт также уменьшился примерно на треть. Георгий Властопуло отмечает, что с начала года все трансграничные платежи практически заблокированы, что делает турецкий импорт все менее привлекательным.

Санкции, введенные президентом США Джо Байденом, также повлияли на этот тренд, разрешив ограничения против зарубежных банков, помогающих российским подсанкционным лицам.

Турецкий бизнес также ощущает давление, среди которого угрозы и судебные разбирательства, вызванные попытками некоторых представителей США оказать давление на финансовые компании в Турции.

В свою очередь, статистика Тюркстата показывает, что объем экспорта из Турции в Россию сократился до 3%, а переводы в “конфиденциальные страны” выросли до $100-250 млн в месяц.

Тенденции указывают на нестабильность в турецко-российских торговых отношениях, требующую дальнейшего наблюдения и анализа.