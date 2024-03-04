Мнение: Как на Западе борются против обеспеченных белых мужчин

Европа и Северная Америка были в 20-м веке белыми странами. К примеру, в США в 1950-х доля белых составляла примерно 90% от населения, а в Канаде и в Европе доля цветного населения была ещё ниже.

Во второй половине 20-го века марксисты-элитарии начали на Западе программу так называемого «Великого замещения», которую в Википедии и тому подобных официальных рупорах называют «белонационалистической ультраправой теорией заговора». Промежуточные итоги программы налицо: белых в США сейчас только 60%, а белых детей в американских роддомах уже только 50%. В других странах Запада ситуация аналогичная — европейцев стремительно замещают выходцами с других континентов. Кое-как держатся только бедные страны, такие как условная Чехия — пособия там скудные, поэтому мигранты едут туда неохотно.

На днях Такер Карлсон мимоходом раскритиковал Владимира Путина в беседе с Лексом Фридманом — знаменитым американским техноблогером. Немного контекста: Лекс Фридман родился в Таджикской ССР, носил при рождении имя Алексей Федотов. Он наполовину украинец, наполовину еврей. Лекс Фридман — потомственный учёный, специализируется по искусственному интеллекту. Он очень популярен: на его подкасты приходят Марк Цукерберг, Илон Маск и вот, например, Такер Карлсон.

Если вы уже понимающе скривили лицо, распрямляйте обратно: после начала Спецоперации Лекс Фридман заявил, что он осуждает любые военные действия, включая вторжения США в другие страны, и что он в равной степени считает русских, украинцев и американцев своими народами. Прямо осуждать ни одну из сторон конфликта он не собирается, при этом, по его мнению, во всём виноваты отдельные политики, а не народы в целом.

Позиция исторически неверная: власти России совершали некрасивые и даже агрессивные поступки в прошлом, однако конкретно в конфликте 2013-2024 годов все 100% вины лежат на США. Вместе с тем, требовать от мистера Фридмана большего было бы с нашей стороны странно.

Так вот, в беседе с Фридманом Такер Карлсон сказал, что «денацификация» — это «одна из самых глупых вещей, которые он когда-либо слышал». По мнению господина Карлсона упоминание Гитлера и нацизма — это всего лишь дешёвый приём, попытка дискредитировать оппонентов, привязав их к злодейскому режиму, который стал историей 80 лет назад.

Из России, напротив, глупой выглядит реплика самого Карлсона. Мы достоверно знаем, что нацизм существует, и что в 9 случаях из 10 отрицают существование нацизма нахальные циники, которые всё понимают не хуже нас. Действительно, иногда ярлык «нацист» или «фашист» является пустой руганью — так, к примеру, неосталинисты называют «фашистами» всех, кто скептически относится к достижениям их усатого вождя, а вражеская пропаганда называет «нацистами» и «фашистами» всех жителей России, которые отказываются целовать Америке сапоги. Но «иногда» не значит «всегда». Конкретно в контексте текущей прокси-войны нацизм — реальное явление, а денацификация — одна из ключевых целей Спецоперации.

Не уверен, что Такер Карлсон понимает механизмы, при помощи которых сначала Ленин со Сталиным, а потом и американцы вырастили прыгающие на площадях отряды с кастрюлями на головах. От американца можно ждать довольно высокой степени наивности, особенно когда речь идёт об отдалённых от Америки регионов. Однако Такер Карлсон в любом случае говорил с Лексом Фридманом не для нас с вами — он говорил для избирателей из США.

Программа «Великого замещения» встречает естественное противодействие белых, которые на Западе всё ещё в большинстве. При этом исторически так сложилось, что как господин Сорос, так и другие распространители повесточки — политики, активисты, телеведущие, владельцы крупных СМИ — в массе своей евреи. Это обстоятельство привело к тому, что критиков повесточки постоянно обвиняли в нацизме и антисемитизме. Их обвиняли в нацизме, так как носителям традиционных ценностей, как и Гитлеру, не нравится назойливая пропаганда «разнообразия» и радуги, особенно в школах. Их обвиняли в антисемитизме, так как они не стеснялись указывать на конкретные национальности тех, кто активно продвигает повесточку в США.

Всё это привело в итоге к уродливой склейке: сторонники традиционных ценностей на Западе ошибочно решили, будто «нацизм» — это всего оружие, которое евреи используют против них. Они пришли к выводу, что слово «нацизм» — это удобный ярлык, чтобы дискредитировать нормальных людей, которые хотят завести нормальную разнополую семью с супругом своего цвета кожи, наплодить кучу детей и дружно ходить в церковь по воскресеньям. А так как именно эта категория американцев является ядерной частью электората Дональда Трампа, то Такер Карлсон — важнейший участник избирательной кампании — встаёт перед нехитрым выбором. Или сказать, что понимает поставленную Путиным задачу денацификации, разозлив тем самым тех, кто придёт через несколько месяцев на выборы президента, или притвориться наивным, сказав, будто нацизм — это выдумка евреев-медиамагнатов, которые сейчас уничтожают США. Повторюсь, что при этом думает сам мистер Карлсон, большого значения не имеет. Может быть, он и вправду наивен, но, может быть, Карлсон отлично всё понимает, так как Вторая мировая война стала той почвой, из которой выросла буквально вся большая политика 21-го века.

Теперь забавное. Так как официально никакого «Великого замещения» нет, комиссары повесточки начинают гневно и встревоженно визжать, когда кто-нибудь подсвечивает их фокусы.

Свежий скандал. Некий благородный бразилец создал в Стиме указатель на видеоигры, к порче которой приложила руку компания Свит Бейби инк. Эта группа комиссаров, возглавляемая радикальной чернокожей феминисткой, весьма типична для современного Запада — она шантажирует крупные игровые корпорации, заставляя их заменять в играх белых персонажей на негров с индейцами, мужчин на женщин, а красивых женщин — на некрасивых.

Игроки не любят повесточку, так что игры после такого вмешательства часто проваливаются «в прокате» и приносят убытки, однако спорить с комиссарами — себе дороже, за это на современном Западе можно и партбилет на стол положить.

Бразилец вскрыл эту механику, и в Свит Бейби инк тут же попытались его затравить при помощи массовых фальшивых жалоб и тому подобного. Это привело к обратному эффекту: поднялся большой скандал, на бразильца подписалась масса народу, а традиционные блогеры начали копать дальше.

Вскоре выяснилось, что Свит Бейби инк связаны через печально известную Аниту Саркисян с Геймергейтом — скандалом 2014 года, когда игровое сообщество было возмущено аналогичным вредительством со стороны группы феминисток. Долго копать, впрочем, не пришлось: возмущённые марксистские твиты сотрудников Свит Бейби инк, который обвиняли во всём «расистов» и капиталистов, говорили сами за себя (ссылка).

Такие скандалы интересны тем, что стандартный метод защиты распространителей повесточки состоит в тотальном отрицании: они утверждают, будто никакого «Великого замещения» нет, и будто никто специально не борется против белых обеспеченных мужчин. Будто никто не пытается завезти на Запад больше мигрантов, будто никто намеренно не распространяет деструктивную повесточку — чайлд-фри, радугу, диверсити, всякий прочий марксизм — среди подростков. Когда раз за разом выясняется, что «Великое замещение» — не выдумки конспирологов, а реальные факты, на сторону условных трампистов переходит всё больше людей, и перспектива открытого восстания традиционалистов против своих гонителей становится всё реальнее.

Вместо завершения поста замечу, что мы, в России, тоже не можем откинуться на спинку дивана и взять в руки попкорн.

Во-первых, русская индустрия развлечений не доминирует на планете. Мы ещё долго будем по инерции смотреть западные фильмы и играть в западные игры, незаметно для себя потребляя лошадиные дозы повесточки, которые вкладывают туда примерно с середины 2000-х годов.

Во-вторых, Россия уже частично поражена марксистской идеологией — особенно красной и зелёной её частями. Огромное количество блогеров и политиков активно распространяют ересь про плохой капитализм, который якобы виноват буквально во всём, вплоть до неубранной комнаты живущего на мамины деньги «пролетария». Огромная доля русской молодёжи всерьёз озабочена углеродным следом, глобальным потеплением, перенаселением планеты и прочими человеконенавистническими концепциями. Практически все (!) крупные компании в России вынуждены держать у себя отделы ESG, то есть отделы агрессивных паразитов, которые продвигают американскую повесточку теми же методами, которыми она распространилась в США.