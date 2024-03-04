 

В Уголовном кодексе появится наказание за «подтекст»

04.03.2024, 15:33, Разное
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Союз журналистов России (СЖР) обратился в Минюст с предложением более тщательно изучать тексты публикаций на предмет дискредитации государственных и муниципальных органов власти, а также распространения антигосударственных идей в целом.

– Важно читать не только предложения и оценивать их исключительно по букве закона, но и считывать отсылки, аналогии, подтексты, если хотите. Русская журналистка – это одни сплошные подтексты. В принципе это удобно: и высказал желаемое, и не отвечаешь за это, – заявил глава СЖР Владимир Соловьёв.

По предложению главного журналиста России при государственном регуляторе необходимо создать подтекстные комиссии, составленные из представителей СМИ, силовиков, литературоведов, учёных и общественных деятелей, и наделить их полномочиями определять смыслы, заложенные в материалах. В случае вопросов авторы публикаций будут вызываться для дачи пояснений, а при необходимости – показаний. Также обнаружить клевету на своё честное имя в виде подтекста может любой гражданин – в этом случае ему необходимо написать заявление в полицию.

После одобрения парламентом будут внесены изменения в статью 128.1. УК РФ «Клевета».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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