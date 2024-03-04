 

Разоблачена сеть агентов ЦРУ, которые портили машины китайского производства в России

04.03.2024, 13:33, Разное
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В Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Нижнем Тагиле в ночь на 3 марта силовики задержали десятки американских шпионов, которые испортили порядка 10 тысяч автомобилей китайского производства по всей России.

Первый же задержанный рассказал стражам порядка, что весной 2022 года ЦРУ разработало план «Оседлай дракона» по созданию негативного образа автопроизводителей из КНР у россиян. Для реализации преступного замысла диверсанты ломали только что купленные гражданами китайские автомобили, а также обрабатывали их специальным раствором, который приводил к быстрой коррозии кузова.

– Этим Вашингтон планировал не только подорвать дружеские отношения между Россией и Китаем, но и вернуть западным брендам ключевой для них российский авторынок. На данный момент установлено 10544 эпизода преступных деяний, причём американская агентура старательно освещала каждый случай в социальных сетях, – сообщил «Комсомольской правде» источник в следственной группе.

На операцию «Оседлай дракона» ЦРУ потратило около 40 млн долларов США. Руководство КНР намерено требовать от Вашингтона официальных объяснений и допустило, что введёт санкции против организаторов «очередной антикитайской авантюры».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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