 

Из-за изменения климата в Шотландии погибло последнее из лохнесских чудовищ

04.03.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

94-летнее подводное чудовище Несси, обитавшее в озере Лох-Несс в Шотландии (Великобритания), найдено мёртвым на берегу, сообщает National Geographic.

Животное обнаружили местные экологи во время проведения акции против изменения климата.

Лидерка активистов Аманда Балтимор считает, что причиной смерти Несси могло стать повышение температуры в озере Лох-Несс. В период с 1835 по 2024 годы вода в нём стала теплее на 0,2 градуса, из-за чего критически снизилось содержание кислорода. Лохнесские чудовища находились под угрозой вымирания с 1950-х годов; их популяция непрерывно сокращалась в результате деятельности человека, пока в 2000 году Несси не осталась единственной обитательницей озера. С её гибелью этот вид официально считается вымершим, о чём будут сделаны соответствующие пометки в Красной книге Великобритании.

– Мы должны остановить изменения климата, чтобы температура на всём Земном шаре была постоянной и никогда не менялась, – говорит Аманда Балтимор. – Из-за безответственного отношения человека к матери-природе уже вымерли южноамериканские чупакабры, гималайские йети, среднерусские русалки и другие редкие виды животных. Мы будем добиваться закрытия всех заводов в радиусе 100 километров от озера Лох-Несс, поскольку сейчас нет точного указания на то, какое конкретно предприятие погубило Несси.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / «Огненный хаос переплетётся с хором ужаса из тысяч грешных голосов» – Дмитрий Медведев предложил уничтожить Новую Зеландию

04.03 / Врач-гематолог объясняет, что рак крови включает разнообразные опухоли кроветворной и лимфатической систем

04.03 / Промышленное производство в России в январе 2024 года продемонстрировало рост после периода стагнации

04.03 / Пенсионерам предлагают двукратную доплату к прожиточному минимуму за стаж

04.03 / Мнение: «Дело Магнитского». Реанимация

04.03 / Мнение: О самой массовой акции неповиновения в Москве… Путин готовится бежать?

04.03 / Мнение: О первой ласточке… А славно ведь гегемону надавали по щам?

04.03 / Мнение: Гуд Бай, Америка

04.03 / Мнение: О скандале в Бундесвере… Немцы окончательно расчехлились?

04.03 / Что делать, чтобы мужчина видел и понимал ценность женщины. Советы той, которая хочет быть любимой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика