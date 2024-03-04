Из-за изменения климата в Шотландии погибло последнее из лохнесских чудовищ

94-летнее подводное чудовище Несси, обитавшее в озере Лох-Несс в Шотландии (Великобритания), найдено мёртвым на берегу, сообщает National Geographic.

Животное обнаружили местные экологи во время проведения акции против изменения климата.

Лидерка активистов Аманда Балтимор считает, что причиной смерти Несси могло стать повышение температуры в озере Лох-Несс. В период с 1835 по 2024 годы вода в нём стала теплее на 0,2 градуса, из-за чего критически снизилось содержание кислорода. Лохнесские чудовища находились под угрозой вымирания с 1950-х годов; их популяция непрерывно сокращалась в результате деятельности человека, пока в 2000 году Несси не осталась единственной обитательницей озера. С её гибелью этот вид официально считается вымершим, о чём будут сделаны соответствующие пометки в Красной книге Великобритании.

– Мы должны остановить изменения климата, чтобы температура на всём Земном шаре была постоянной и никогда не менялась, – говорит Аманда Балтимор. – Из-за безответственного отношения человека к матери-природе уже вымерли южноамериканские чупакабры, гималайские йети, среднерусские русалки и другие редкие виды животных. Мы будем добиваться закрытия всех заводов в радиусе 100 километров от озера Лох-Несс, поскольку сейчас нет точного указания на то, какое конкретно предприятие погубило Несси.

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