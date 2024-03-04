«Огненный хаос переплетётся с хором ужаса из тысяч грешных голосов» – Дмитрий Медведев предложил уничтожить Новую Зеландию

Первый замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил нанести ядерный удар по Новой Зеландии

Так он отреагировал на введение этой страной санкций против Виктора Медведчука и её присоединение к «потолку цен» на нефть.

– Маски сброшены и выбор сделан – безобидные, казалось бы, индейцы-островитяне маори решили присоединиться к нестройному вою наших западных противников, ежедневно заливающихся в лае бесполезных санкций и пустых выпадов. На самом деле мы прекрасно знаем, что под небрежно наброшенными скальпами истреблённых маори – всё та же изъеденная проказой англосаксонская морда, выпрашивающая звучного удара сапогом ядерной справедливости, – написал он в Telegram.

В итоге, прогнозирует Медведев, «псевдо-индейцы доиграются – антироссийский гнусавый хор европейских шавок и их новозеландских сателлитов станет хором ужаса и отчаяния из тысяч грешных голосов, сплетётся с огненным хаосом, устроенным нашими ракетами, и устремится под землю, вечно гореть в аду, где и место всем, кто хоть однажды помышлял о санкциях против нашей прекрасной Родины».

– А раз выбор сделан, то и обратный отсчёт запущен. И не надо больше говорить, что вас не так поняли, не надо умолять вернуть послов и предлагать безвизовый режим, не надо больше заваливать наши рынки тоннами ядовито-зелёных киви – наши русские рябчики и куры нам к столу куда милее. Пощады не будет, – заключил экс-президент.

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