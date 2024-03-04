 

«Огненный хаос переплетётся с хором ужаса из тысяч грешных голосов» – Дмитрий Медведев предложил уничтожить Новую Зеландию

04.03.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первый замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил нанести ядерный удар по Новой Зеландии

Так он отреагировал на введение этой страной санкций против Виктора Медведчука и её присоединение к «потолку цен» на нефть.

Война в Украине– Маски сброшены и выбор сделан – безобидные, казалось бы, индейцы-островитяне маори решили присоединиться к нестройному вою наших западных противников, ежедневно заливающихся в лае бесполезных санкций и пустых выпадов. На самом деле мы прекрасно знаем, что под небрежно наброшенными скальпами истреблённых маори – всё та же изъеденная проказой англосаксонская морда, выпрашивающая звучного удара сапогом ядерной справедливости, – написал он в Telegram.

В итоге, прогнозирует Медведев, «псевдо-индейцы доиграются – антироссийский гнусавый хор европейских шавок и их новозеландских сателлитов станет хором ужаса и отчаяния из тысяч грешных голосов, сплетётся с огненным хаосом, устроенным нашими ракетами, и устремится под землю, вечно гореть в аду, где и место всем, кто хоть однажды помышлял о санкциях против нашей прекрасной Родины».

– А раз выбор сделан, то и обратный отсчёт запущен. И не надо больше говорить, что вас не так поняли, не надо умолять вернуть послов и предлагать безвизовый режим, не надо больше заваливать наши рынки тоннами ядовито-зелёных киви – наши русские рябчики и куры нам к столу куда милее. Пощады не будет, – заключил экс-президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Врач-гематолог объясняет, что рак крови включает разнообразные опухоли кроветворной и лимфатической систем

04.03 / Промышленное производство в России в январе 2024 года продемонстрировало рост после периода стагнации

04.03 / Пенсионерам предлагают двукратную доплату к прожиточному минимуму за стаж

04.03 / Мнение: «Дело Магнитского». Реанимация

04.03 / Мнение: О самой массовой акции неповиновения в Москве… Путин готовится бежать?

04.03 / Мнение: О первой ласточке… А славно ведь гегемону надавали по щам?

04.03 / Мнение: Гуд Бай, Америка

04.03 / Мнение: О скандале в Бундесвере… Немцы окончательно расчехлились?

04.03 / Что делать, чтобы мужчина видел и понимал ценность женщины. Советы той, которая хочет быть любимой

03.03 / Мнение: Великая когда-то Британия опустилась до жалкого состояния

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика