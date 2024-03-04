 

Мнение: «Дело Магнитского». Реанимация

04.03.2024, 8:58, Разное
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Когда 13 апреля 2013 года США обнародовали имена и фамилии 18 россиян, первоначально включенных в американский санкционный «Список Магнитского», глава МВД России Владимир Колокольцев успокоил своих подчиненных, попавших под санкции. 27 апреля 2013 года все телевизоры страны озвучили слова министра, который заявил:

– Еще раз подтверждаю: что касается нашей официальной позиции, пусть вас никоим образом подобного рода решения в какие-то волнения не вводят….Сколько там этих актов будет приниматься представителями других государств, какие будут по этим актам они выносить решения — граждан России это никоим образом не должно волновать.

На встречу с министром МВД в апреле 2013 году был приглашен и Артем Кузнецов, хотя он уже третий год как был на пенсии. Но в ноябре 2023 у отставного подполковника МВД Артема Кузнецова все-таки появился повод для волнений.

9 ноября 2023 года арбитражный суд в рамках дела о банкротстве «Кросна-банка» наложил арест на активы акционеров и руководителей разорившегося банка. Среди арестованного оказалась и недвижимость, принадлежащая Артему Кузнецову, которая еще в 2011-2013 года фигурировала в антикоррупционных заявлениях в правоохранительные органы, но от которой Кузнецов открещивался.

Для тех, кто предпочитает не смотреть, а читать – текстовая версия: https://novayagazeta.ru/articles/2024/02/21/delo-magnitskogo-reanimatsiia

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник перебрался в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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