Мнение: О самой массовой акции неповиновения в Москве… Путин готовится бежать?

А признайтесь, вы ведь уже соскучились по массовым протестным акциям? По всем этим ленточкам-уточкам, бумажным стаканчикам и трогательным селфи из автозаков…

Думаете, беспросветная тьма сгустилась над «Мордором», и все смирились, и надежды нет, «она умерла» ©?

Эх вы, нытики и маловеры. Самая массовая за последние годы акция гражданского неповиновения проходит сейчас в российской столице. Кремлёвские чиновники совершенно растеряны и не знают, что делать. А не получившие нужных указаний силы правопорядка попустительствуют акционерам, счёт которым перевалил за десятки тысяч.

Вот, один наблюдатель со стороны, иноагент Владимир Пастухов буквально жжёт глаголом и выдаёт суть:

«К исходу третьего дня растянувшихся на неопределённый срок похорон [умершего в ИК строгого режима оппозиционера Алексея] Навального стало понятно, что гражданская панихида переросла в акцию гражданского неповиновения, — спешно пишет он в своей «телеге», торопясь не упустить момент. — Масштаб этого гражданского неповиновения таков, что становится очевидным: в России идёт холодная гражданская война. Эта война не является горячей пока только потому, что одна из сторон конфликта безоружна, а другая прикрылась щитом гостеррора».

И картиночка под эту акцию есть соответствующая.



Хотя, конечно, самое главное — правильно выбрать ракурс (заметно снизу). Потому что на деле — всё так, да не так.



До кучи, Би-Би-Си красочно описывает реальную атмосферу на этой «акции гражданского неповиновения».

«Уже третий день люди продолжают массово приходить почтить память Алексея Навального. Днём 3 марта на пути к Борисовскому кладбищу выстроилась длинная очередь из сотен человек с цветами. У входа в некрополь дежурит полиция. Но проходу [полицейские] не препятствуют, а сама ситуация — безопасная», — говорится в репортаже британского инормагентства.

Ужасно грозная «акция неповиновения»…

А так-то вспоминаются горы цветов на Москворецком мосту, ставшем народным мемориалом в честь другого «невинно убиенного» противника Режима™ — видного оппозиционера Бориса Немцова.

Ну и как, сильно пошатнулся Режим™ с тех пор?

А «тиран» уже заготовил женское платье для бегства?

И чем только думают эти все «тираноборцы», да и думают ли вообще?

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