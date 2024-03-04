Мнение: О первой ласточке… А славно ведь гегемону надавали по щам?

Ну, что, «лёд тронулся» ©?

Началось ровно то, о чём ещё несколько лет назад не то, что помыслить, даже помечтать было невозможно?

Соединённые Штаты, этого финансового диктатора целого мира начали прессовать по полной программе на его же поле.

ОК, пусть не по «полной», а по «сокращённо-упрощённой» и не начали, а пока только начинают. Точечно. Но ведь главное — это на́чать, как говорил один всемирно известный политик, ныне забытый?

Турецкие бизнесмены собираются подать иски против американских чиновников, которые угрожали им санкциями за торговлю с Россией. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık. А ранее она с возмущением рассказала, как сотрудники Министерства торговли #США, работающие в генконсульстве страны в Стамбуле, пришли в несколько турецких компаний и финансовых организаций и, угрожая санкциями, требовали, чтобы они прекратили торговлю с Россией. Тогда издание отправило запрос в стамбульское отделение Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США, но там на него до сих пор не ответили. Однако после выхода публикации имена американских чиновниц Элизабет Бланш и Гюлин Кан Юксельтан, которые упоминались в материале, «исчезли» с сайта ведомства, пишет Aydınlık.

Газета напоминает, что Турция не присоединилась к западным санкциям против России и не должна им следовать. Поэтому американские угрозы бизнесменам не имеют под собой законных оснований. «Поэтому США оказывают давление на турецкие компании через финансовую систему», — пишет газета. По её данным, американские чиновники получали информацию об операциях турецких компаний с Россией от сотрудников турецких банков, в частности, комплаенс-отделов. Теперь бизнесмены могут подать на эти банки уголовные иски, поскольку они выдают коммерческую тайну иностранцам, действуют от имени США и препятствуют проведению операций без законных оснований, утверждает газета.

Таки это «бунт на коленях корабле»?

На словах турки настроены весьма решительно. Видимо, прибыль горит, и вообще «сильно подгорает».

Или всё же одна ласточка весны не делает?

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