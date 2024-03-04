Мнение: О скандале в Бундесвере… Немцы окончательно расчехлились?

Не, ну они и правда что ли все скопом… уху ели?

Это же и правда «неэпических» масштабов конфуз, прокол и скандал. Ничего уже не стыдятся, не стесняются. Совсем страх потеряли, фрицы. Впрочем, чего ещё ожидать от страны, в чьём правительстве ключевые портфели держат сейчас те, чьи дедушки 80 лет назад получали на Восточном фронте «Железные кресты» и прилежно штудировали «Mein Kampf» (в России внесена в список экстремистских материалов под №604).

Но, кроме шуток, ситуация предельно взрывоопасная.

Просто вдумайтесь. Высокопоставленные офицеры Бундесвера в открытую обсуждают ракетный удар немецким оружием по российскому инфраструктурному объекту. Не по пьянке, не в шутку, хотя и это было бы уже скандальным. Всерьёз. С чисто немецким аккуратным и практичным подходом к организации диверсии. Подсчитывают, сколько ракет может понадобиться. Прикидывают, куда лучше нацелить удар — в пролёт ли, по опоре ли, — чтобы конструкция получила максимальный ущерб. Сетуют, что мощность боевой части недостаточна для причинения серьёзных повреждений. Даже не задумываются при этом, что по мосту могут в этот момент проезжать мирные гражданские лица, женщины, дети. Только лишь советуются, как половчее всё обстряпать, чтобы несмотря на улики, Германию нельзя было бы уличить в применении оружия по РФ.

Шокирует эта тевтонская наглость, верно?

А когда это всё выплывает наружу, потому что военные «долбодятлы» ведут переговоры по незащищённым, но всё же служебным каналам, и подлинность разговора независимо друг от друга подтверждают несколько авторитетных немецких СМИ, как реагирует германский министр обороны?

Ещё более шокирующим образом.

Министр обороны Германии Борис Писториус в заявлении по поводу утечки разговора офицеров бундесвера назвал произошедшее «информационной войной» России против Германии. Эти его слова приводит Bild. «Это гибридная дезинформационная атака — речь идет о расколе, о подрыве нашего единства», — заявил Борис Писториус. По его словам, её цель — «подрыв решимости» союзников Украины. Он предостерёг от «попадания на крючок Путина» и призвал «реагировать особенно осмотрительно, но не менее решительно». И если привлекать кого к ответственности, так это лишь за обсуждение секретной операции по незащищённым каналам связи. А вовсе на за разработку военных планов, чреватых Третьей мировой.

Ну только представьте, сколько визга поднялось бы в западной прессе, опубликуй кто-то разговор офицеров российского Генштаба на тему того, как разрушить мост через Вислу, чтобы затруднить поставки вооружений для ВСУ. А тут, в Бундесвере — типа, так и надо.

Немцы настолько уверены в собственной безнаказанности и неспособности России нанести ответный удар по стране-члену НАТО?

Но тогда выходит, что все нынешние спекуляции на тему: Европа «станет следующей», если «падёт #Украина» — сплошной фейк, миф и дезинформационная атака?

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