Что делать, чтобы мужчина видел и понимал ценность женщины. Советы той, которая хочет быть любимой

Каждая женщина мечтает быть любимой и ценной для своего мужчины. Но как добиться этого? Ниже мы дадим 8 советов, которые помогут вам стать по-настоящему дорогой в его глазах.

Будьте интересным собеседницей

Развивайте свои умственные способности. Учите иностранные языки, осваивайте новые навыки вроде программирования или дизайна. Чем больше вы знаете и умеете, тем интереснее с вами общаться.

Больше читайте: художественную литературу, научно-популярные издания, деловую прессу. Чтение расширяет кругозор, дает пищу для размышлений и темы для бесед. Мужчинам нравится обсуждать с женщиной самые разные вопросы.

Учитесь высказывать и отстаивать свое мнение. Никому не интересно слушать собеседника, который только соглашается со всем. Выражайте свои мысли смело, но корректно.

Подчеркивайте свою индивидуальность

Итак, что значит индивидуальность? Это значит иметь что-то свое, особенное, чем вы отличаетесь от других. Начните с увлечений и хобби. Займитесь тем, что действительно вам интересно, будь то танцы, вязание, изучение медицины или политики. У каждой женщины должно быть хотя бы одно занятие, которое доставляет ей искреннюю радость. Поделитесь своим хобби с мужчиной, и он оценит вашу уникальность.

Далее, выработайте собственный, неповторимый стиль в одежде, прическе, макияже. Создайте образ, который подчеркивает вашу индивидуальность. Не копируйте слепо модные тенденции, а выбирайте то, что идет именно вам. Так вы покажете, что цените свою уникальность.

И конечно, имейте свое мнение по разным вопросам. Не бойтесь высказывать собственную позицию, отличную от мнения большинства. Уверенность в себе и внутренняя свобода не могут не импонировать мужчине.

Заботьтесь о себе и следите за внешностью

Чаще посещайте салон красоты. Делайте стрижки, окрашивание и укладки волос, маникюр, педикюр, чистку лица. Это создаст ощущение, что вы следите за собой и цените себя. А значит, и мужчина будет больше ценить вас.

Уделяйте внимание спорту и правильному питанию. Занимайтесь фитнесом, йогой, плаванием – тем, что приносит вам удовольствие. Придерживайтесь здоровой и сбалансированной диеты. Когда женщина в хорошей физической форме, она излучает энергию и притягивает взгляды.

Следите за гардеробом. Покупайте качественные, стильные вещи, которые подчеркивают ваши достоинства. Умело сочетайте их между собой и с аксессуарами. Одевайтесь со вкусом, и мужчина оценит ваш шикарный вид.

Не ленитесь уделять время своей красоте и стилю. Ведь когда вы привлекательны внешне, то чувствуете себя увереннее. А это не может не нравиться мужчинам.

Будьте доброжелательны и позитивны

Научитесь искренне улыбаться. Улыбка способна мгновенно расположить к вам собеседника. Дарите улыбки направо и налево – коллегам, знакомым, прохожим на улице. Когда вы излучаете позитив, люди тянутся к вам.

Говорите комплименты. Хвалите мужчину за те качества и поступки, которые действительно заслуживают одобрения. Но не перебарщивайте, иначе это будет выглядеть неискренне. В меру, со вкусом – и комплименты создадут атмосферу доброжелательности.

Избегайте негативных разговоров при мужчине. Не жалуйтесь, не критикуйте, не злословьте. Вместо этого говорите о позитивных событиях и делитесь хорошими новостями. Ваш позитивный настрой будет для него глотком свежего воздуха.

Цените себя

Четко обозначьте свои границы в отношениях. Не позволяйте нарушать ваше личное пространство: как физическое, так и эмоциональное. Не стесняйтесь заявлять о том, что вам не нравится. Уважайте себя – и партнер будет уважать вас.

Не жертвуйте чрезмерно своими интересами. Конечно, в отношениях важны компромиссы. Но не забывайте при этом о собственных нуждах и желаниях. Выделяйте время на любимые занятия, встречи с подругами, отдых. Чем более самодостаточной вы будете, тем ценнее для мужчины.

Не стремитесь угодить во всем. Иногда можно и побаловать любимого. Но не стоит превращать это в обычай. Порой отказывайте ему в мелких просьбах и капризах. Тогда он поймет, что ваше внимание и забота – бесценный дар, а не должное.

Иногда говорите “нет”

На самом деле очень важно хоть иногда говорить “нет”, чтобы стать по-настоящему ценной для мужчины. Это демонстрирует женскую уверенность в себе. Когда вы твердо и аргументированно отказываетесь от чего-то, это показывает, что у вас есть свое мнение и вы не боитесь его отстаивать. А уверенные в себе люди вызывают уважение и восхищение у противоположного пола.

Говоря “нет”, вы даете понять, что ваше внимание и расположение нужно заслужить. Это заставляет мужчину больше ценить вас и прилагать усилия, чтобы добиться взаимности с вашей стороны. Когда что-то дается слишком легко и просто, это перестает быть ценностью.

Так вы обозначаете свои границы того, на что готовы пойти, а на что – нет. Это снова возвращает нас к уважению. Мужчина будет знать, чего можно ожидать от вас, и не станет настаивать на неприемлемых для вас вещах.

Будьте надежным другом для него, но сохраняйте некоторую загадочность

Умейте слушать. Выслушивайте его проблемы на работе, взаимоотношения с друзьями и родственниками. Сочувствуйте, подбадривайте, давайте полезные, практичные советы.

Можно вместе заниматься совместными хобби и увлечениями: ходить на рыбалку, в походы, играть в настольные игры. Такие занятия сближают и позволяют по-дружески пообщаться.

Однако не раскрывайтесь полностью. Оставьте в вашей личности некую интригу и загадочность. Не выкладывайте сразу все свои секреты, мечты и страхи. Пусть о вас останутся вопросы, на которые он будет искать ответы, чтобы лучше узнать и понять вас. Такая глубина привлечет мужчину и заставит дорожить вами.

Показывайте, что цените его внимание, но не навязывайтесь

Можете иногда отправлять ему сообщения или звонить первой. Но делайте это в меру – не каждый день и не по пустякам. Дайте возможность скучать по вашему общению.

Когда видитесь, задавайте вопросы о его жизни, работе, увлечениях. Внимательно слушайте, поддерживайте диалог. Но не допрашивайте часами, не забывайте и о себе рассказывать.

Первой предлагайте варианты совместных планов – сходить в кино, кафе, на концерт. Но если он занят или отказывается, не настаивайте слишком рьяно. Сохраняйте достоинство.

Помните: что легко дается, то не ценится. Показывая интерес, но сохраняя и собственную занятость, вы стимулируете мужчину бороться за вас. А значит, становитесь по-настоящему ценной в его глазах!

Следуя этим простым советам, вы обязательно почувствуете, что стали гораздо дороже для своего любимого мужчины.