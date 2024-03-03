Мнение: Роскошный подарок русским от Макрона, угрозы из Израиля и загадочный объект на фото из штата Орегон

1. Мимо нас на днях просвистела опасная пуля — обострение конфликта в Приднестровье, которое могло развернуться в крайне неприятный для России сценарий. В Клубе Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсудили изнанку проблемы и причины, по которым обострение сдулось на самом старте, оставив в недоумении широкую публику. Также мы поговорили про королевский подарок президента Макрона, который попытался запугать Россию вводом войск на Украину, но в результате, напротив, только обнажил слабость Франции, разобщённость Европы и безнадёжное одиночество Киевских властей.

Фрагмент из обсуждения подарка Макрона выкладываю сюда (видео). Полное видео, как обычно, можно посмотреть на Спонсоре (ссылка).

2. Я прикрепил к посту фотографию из статьи про будни США на Си-Эн-Эн. В статье обычные для современной Америки ужасы — бомжи, наркоманы и всё в том же духе на чёрно-белых фото: вот как у нас в лихие девяностые, но с налётом заграничного флёра, как из старых американских боевиков. Читатель написал мне, что один из фигурантов репортажа подозрительно похож на популярного урбаниста-иноагента, но, кажется, это просто какой-то случайный американец.

Меня заинтересовал в статье загадочный предмет, похожий на огромную чёрную гусеницу, который засветился на фотографии депутатов из штата Орегон, которые участвуют в ритуале, прикладывая руки к сердцам. Вы можете найти артефакт сверху справа, у двери.

Возможно, уважаемые читатели, вы знаете, что это такое? Беглый поиск по картотеке Фонда Эс-Си-Пи результатов не дал.

3. В Израиле тем временем собираются занять более агрессивную позицию по отношению к России (ссылка). Обычно возгласы со стороны Израиля стоит пропускать мимо ушей: исторически так сложилось, что каждый второй представитель нашей пятой колонны имеет израильский паспорт, так что после 2022 огромная доля наших внутренних врагов, до того позиционировавшая себя русскими, физически оказалась в Хайфе и Тель-Авиве.

Доходит до смешного: когда я читаю, что очередной музыкант, комик или «олигарх» храбро встал на сторону США, выдав отменную порцию проклятий в адрес России и русских, я уже автоматически ищу в тексте слово «Израиль» и обычно нахожу его.

Вместе с тем, на этот раз нам угрожает не какой-нибудь креативный пособник США, которого и внутри Израиля тоже считают вторым сортом, а лидер одного из крыльев правящей партии, Амир Вейтманн. Он обещает организовать поставки израильского оружия на Украину и ещё как-нибудь нам навредить.

Теоретически нам стоило бы соблюсти принцип симметрии, пообещав отправить при случае оружие ближневосточным странам, которые пытаются сейчас утихомирить своего буйного соседа. На практике, однако, угроза окажется пустой: судя по новостям, и хуситы, и ХАМАС, и прочие борцы за свободу отлично вооружены и без нас.