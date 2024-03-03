 

Рупор кремлевской пропаганды: Второй китайский шок

03.03.2024, 20:31, Разное
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Второй китайский шок

Для дальнейшего подъема своей экономики Пекин удваивает объемы экспорта за рубеж. Используя дешевые государственные кредиты, китайские компании наращивают производство до объемов, превышающих потребности внутреннего рынка, — констатирует (https://www.wsj.com/world/china/the-world-is-in-for-another-china-shock-3d98b533) американский The Wall street journal

Первый «китайский шок» произошел на рубеже 1990-2000 годов. Бум импорта дешевых китайских товаров привел к банкротству многих производств в западных странах. Только США с 1999 по 2011 год потеряли более 2 млн рабочих мест

В этот раз последствия «китайского шока» для западных экономик могут быть гораздо драматичнее. Речь идет уже не о китайской мебели, игрушках и одежде, а об автомобилях, бытовой электронике и продукции тяжелого машиностроения — высокотехнологичных изделиях с большой добавленной стоимостью

По данным Всемирного банка на долю Китая в 2022 году приходился 31% мирового промышленного производства и 14% всего экспорта товаров. Двумя десятилетиями ранее эти показатели были на уровне 10% и 5%, соответственной.

https://t.me/crystal_book/3105?single – цинк

Поэтому и торопятся с провоцированием войны на Тайване. На длинной дистанции Китай очевидно побеждает по экономическим причинам.

Источник: Colonel Cassad


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