Рупор кремлевской пропаганды: Второй китайский шок
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Второй китайский шок
Для дальнейшего подъема своей экономики Пекин удваивает объемы экспорта за рубеж. Используя дешевые государственные кредиты, китайские компании наращивают производство до объемов, превышающих потребности внутреннего рынка, — констатирует (https://www.wsj.com/world/china/the-world-is-in-for-another-china-shock-3d98b533) американский The Wall street journal
Первый «китайский шок» произошел на рубеже 1990-2000 годов. Бум импорта дешевых китайских товаров привел к банкротству многих производств в западных странах. Только США с 1999 по 2011 год потеряли более 2 млн рабочих мест
В этот раз последствия «китайского шока» для западных экономик могут быть гораздо драматичнее. Речь идет уже не о китайской мебели, игрушках и одежде, а об автомобилях, бытовой электронике и продукции тяжелого машиностроения — высокотехнологичных изделиях с большой добавленной стоимостью
По данным Всемирного банка на долю Китая в 2022 году приходился 31% мирового промышленного производства и 14% всего экспорта товаров. Двумя десятилетиями ранее эти показатели были на уровне 10% и 5%, соответственной.
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Поэтому и торопятся с провоцированием войны на Тайване. На длинной дистанции Китай очевидно побеждает по экономическим причинам.
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Источник: Colonel Cassad
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