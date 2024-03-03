Рупор кремлевской пропаганды: Второй китайский шок

Второй китайский шок

Для дальнейшего подъема своей экономики Пекин удваивает объемы экспорта за рубеж. Используя дешевые государственные кредиты, китайские компании наращивают производство до объемов, превышающих потребности внутреннего рынка, — констатирует (https://www.wsj.com/world/china/the-world-is-in-for-another-china-shock-3d98b533) американский The Wall street journal

Первый «китайский шок» произошел на рубеже 1990-2000 годов. Бум импорта дешевых китайских товаров привел к банкротству многих производств в западных странах. Только США с 1999 по 2011 год потеряли более 2 млн рабочих мест

В этот раз последствия «китайского шока» для западных экономик могут быть гораздо драматичнее. Речь идет уже не о китайской мебели, игрушках и одежде, а об автомобилях, бытовой электронике и продукции тяжелого машиностроения — высокотехнологичных изделиях с большой добавленной стоимостью

По данным Всемирного банка на долю Китая в 2022 году приходился 31% мирового промышленного производства и 14% всего экспорта товаров. Двумя десятилетиями ранее эти показатели были на уровне 10% и 5%, соответственной.

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Поэтому и торопятся с провоцированием войны на Тайване. На длинной дистанции Китай очевидно побеждает по экономическим причинам.

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