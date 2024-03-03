Мнение: О пятой пуле для предателя… Кто убил перебежчика Максима Кузьминова?

Пять выстрелов из небольшого пистолета на парковке у кондоминимума в испанском городке Вильяхойоса прозвучали очень тихо. Все пули попали точно в цель, а одна — прямо в сердце. Но всё же это не было «чистой работой»: жертва успела закричать, а затем раздался рёв автомобильного двигателя и скрип шин спешно отъезжающей машины. На этот шум отреагировал менеджер, который помчался к месту происшествия. Увиденное заставило вздрогнуть и взяться за телефон для вызова полиции. Тело одного из жильцов дома лежало на асфальте, глаза были открыты, а рот застыл в безмолвном крике. Но человек был уже мёртв.

Так нашёл свой конец бывший пилот российских ВКС Максим Кузьминов, в августе прошлого года угнавший боевой вертолёт и передавший его ГУР МОУ за 500 тыс. долл.

Подробности его последнего дня выяснил авторитетный американский The Wall Street Journal. И хотя следствие пока ещё продолжают испанские власти, в издании убеждены, что это дело рук российских спецслужб. Но есть сомнения.

Максим Кузьминов совершил свой последний полёт в качестве пилота 23 августа прошлого года. Незадолго до этого он вступил в контакт с представителями украинских спецслужб и согласился предать боевых товарищей и страну за «новую жизнь» и скромное вознаграждение в полмиллиона долларов. Воспользовавшись рутинной миссией по доставке запчастей для истребителей и двух лётчиков, он отключил транспондер, средства связи, навигационное оборудование и на малой высоте скрытно пересёк российско-украинскую границу, после чего приземлился в условленном месте. Там его уже встречали представители ГУР МОУ. Летевшие с ним пассажиры были убиты: по некоторым данным, это сделал сам Максим Кузьминов.

А 3 сентября по всей Украине показали фильм о «блестящей операции» украинской разведки. Там Максим Кузьминов заявил, что перешёл на сторону Киева, поскольку выступает против специальной военной операции РФ и не хочет иметь к ней отношение. Только после этого в России узнали, что же на самом деле произошло на борту пропавшего с радаров Ми-8. Было возбуждено уголовное дело по факту госизмены, которое вёл ДВКР ФСБ России.

Тем временем бывшие российские спецназовцы сами «вынесли приговор» перебежчику. В октябре 2023 года корреспондент ВГТРК Сергей Зенин поговорил с ветеранами спецназа Главного разведывательного управления Минобороны России (с 2010 года — ГУ ГШ МО РФ). Один из его собеседников сообщил, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова «уже получен», а его исполнение — лишь «вопрос времени».

Как говорят украинские источники, этот сюжет сильно обеспокоил пилота-предателя. Максим Кузьминов срочно запросил встречу с кураторами. Те пытались его успокоить заверениями, что на территории Украины он под охраной и ему ничего не угрожает. Но 28-летний «сбитый лётчик» им не поверил, да и жизнь в нищей воюющей стране, похоже, не была верхом его мечтаний. В итоге он запросил новые документы в рамках программы защиты свидетелей и выезд в другую страну.

По данным WSJ, Максим Кузьминов переехал в Испанию в начале декабря. Местом жительства он выбрал приморский курорт Вильяхойосу, чьё название переводится как «Радостный город». Это небольшой городок с 36 тыс. населения и почти тысячной русскоговорящей диаспорой. Впрочем, сколько именно там выходцев из России, а сколько из Украины и других бывших союзных республик, точно не известно.

На новом месте Максим Кузьминов начал обустраиваться основательно: купил квартиру с видом на пляж, затеял там ремонт. Управляющий кондоминимумом отмечал в разговоре с журналистами неплохой испанский и продвинутые строительные навыки нового жильца, который на вполне профессиональном языке общался с местными рабочими. Говорят, сам хотел делать #бизнес на квартирных ремонтах. Но этим планам не суждено было сбыться

13 февраля 2014 года Максим Кузьминов подъехал к своему новому жилищу, не подозревая, что у гаража его поджидает убийца. Тогда и прозвучали выстрелы, крики, рёв мотора и визг шин. Местной полиции, чей офис находится менее чем в 500 метрах от дома, потребовалось всего несколько минут, чтобы отреагировать. Но, по словам очевидцев, для бывшего российского вертолётчика было уже слишком поздно. Убийца исчез, проехав по изрешеченному пулями телу своей жертвы. Медик, разрезавший его рубашку ножницами для бинтов, отметил точность пяти выстрелов из малокалиберного оружия, один из которых попал прямо в сердце.

WSJ считает, что за «ликвидацией предателя» стоят российские спецслужбы. Издание перечисляет многие загадочные смерти российских предпринимателей, экс-чиновников и просто влиятельных людей за рубежом, приключившиеся за последние два года. По его мнению, всё это — «ещё один скрытый виток новой шпионской войны между Россией и Западом». Но в случае с Максимом Кузьминовым испанские правоохранительные органы так и не вышли на след исполнителей. Это заметно контрастирует, например, с английским расследованием инцидента в Солсбери, где «подозреваемые» появились уже через несколько недель, хотя их личности были обнародованы в прессе спустя полгода.

Также вызывает сомнения, что сама операция в Испании могла быть организована извне так быстро и проведена так тщательно, что не осталось никаких следов, кроме пуль. Максим Кузьминов прибыл в Испанию по липовому украинскому паспорту, где были изменены не только ФИО, но и возраст, что затянуло его идентификацию. Даже если допустить, что в украинских спецслужбах действует толпа «российских агентов», которые и слили всю необходимую информацию, два месяца — слишком короткий срок для профессиональной организации «острой» акции в чужой стране, тем более в маленьком городке, где все у всех на виду. К тому же говорят, что с собой у Максима Кузьминова была только малая часть из полученных за предательство 500 тыс. долл., а остальные #деньги ему обещали перевести позже.

А может, сама #Украина его — и того, чтобы не выплачивать остаток и, главное, чтобы перебежчик опять не перебежал на другую сторону и не раскрыл все детали своей вербовки, проливающие свет на методы работы ГУР МОУ?

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