 

Стартовало производство Lada Vesta с модернизированным двигателем

03.03.2024, 17:55, Разное
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АВТОВАЗ анонсировал начало производства автомобилей Lada Vesta, оснащенных модернизированным двигателем 1.8 EVO и вариатором от китайской компании WLY. Этот шаг вызвал интерес у покупателей, однако многие вопросами о стоимости и качестве нового оборудования.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», предполагает, что новая версия Lada Vesta с 1.8-литровым двигателем и вариатором может стоить покупателям на 150-200 тысяч рублей дороже, чем топовые комплектации с двигателем 1.6 (106 л.с) .

Вероятно, после того, как АВТОВАЗ объявит реальные цены, ситуация на рынке может измениться. Они сразу станут известны, как только машины появятся у дилеров.


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