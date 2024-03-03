Стартовало производство Lada Vesta с модернизированным двигателем

АВТОВАЗ анонсировал начало производства автомобилей Lada Vesta, оснащенных модернизированным двигателем 1.8 EVO и вариатором от китайской компании WLY. Этот шаг вызвал интерес у покупателей, однако многие вопросами о стоимости и качестве нового оборудования.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», предполагает, что новая версия Lada Vesta с 1.8-литровым двигателем и вариатором может стоить покупателям на 150-200 тысяч рублей дороже, чем топовые комплектации с двигателем 1.6 (106 л.с) .

Вероятно, после того, как АВТОВАЗ объявит реальные цены, ситуация на рынке может измениться. Они сразу станут известны, как только машины появятся у дилеров.