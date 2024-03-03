 

Россияне смогут зарегистрироваться на сайтах знакомств только после консультации со священником

03.03.2024, 15:33, Разное
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который изменит концепцию работы сайтов знакомств в России – их не будут запрещать с целью защиты традиционных ценностей, как предлагалось ранее, но ограничат к ним доступ.

Парламентарии полагают, что целиком блокировать сайты знакомств и наказывать за их использование, как было в ранней редакции законопроекта, – означает лишить страну целого сегмента сети «Интернет», и это нельзя делать настолько резко.

– Конечно, страна у нас православная, отчасти мусульманская, но в любом случае ни одна из государственных религий не позволяет свободно функционировать таким ресурсам. И двигаться в сторону их полного запрета мы все обязаны, как верующие люди, – признаёт член рабочей группы Анатолий Михеев. – В то же время мы не можем сейчас рубить с плеча и настраивать против себя ту часть населения, которая по заблуждению ещё такими сайтами пользуется.

В новой редакции законопроекта предлагается ужесточить правила доступа к сайтам знакомств – во-первых, там запретят регистрироваться россиянам в возрасте менее 21 года, а во-вторых, всем остальным понадобится позволение от председателя религиозного учреждения, к которому имеется приписка.

– Условно говоря, ходишь в православный храм – иди к батюшке. Ходишь в мусульманский храм, иди к главному в мусульманском храме, такой принцип, – поясняет Михеев. – И если священник тебя отговорить не сможет, то хорошо, прямо с ним и заводите страницу, с его благословения, и чтобы он твой профиль проверил, что ты не врёшь, не юродствуешь, фотографии только благопристойные загружаешь, ищешь только нормальную пару для венчания, женитьбы и так далее.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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