ЦБ планирует внедрить четыре лимита на выдачи ипотеки, но задействует только два

Центробанк стремится внедрить четыре макропруденциальных лимита для контроля выдачи ипотеки. Однако, по словам директора департамента финансовой стабильности Евгения Румянцева, из четырех лимитов планируется использовать только два. Первый из них касается готового жилья, а второй – строящегося под залог договоров долевого участия.

Два других МПЛ, о которых упомянул Румянцев, предполагаются как запасные. Они относятся к кредитам на индивидуальное жилищное строительство и другим потребительским кредитам под залог жилья. По мнению Румянцева, эти сегменты не представляют системных рисков и не угрожают финансовой стабильности.

Кроме того, Центробанк рассматривает возможность установки отдельного лимита для микрофинансовых организаций для исключения обхода регулирования. Лимиты на выдачу ипотеки будут зависеть от уровня долговой нагрузки и соотношения размера кредита к стоимости залога и первоначального взноса.

Румянцев подчеркнул, что лимиты не будут распространяться на военную ипотеку, отдельные кредиты на рефинансирование проблемной задолженности и ипотеку, выданную в определенных регионах страны.

Центробанк планирует установить значения лимитов не позднее чем за два месяца до начала соответствующего квартала.