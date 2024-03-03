Мнение: О смерти предателя… Поделом?

При жизни его его нахваливали и поносили, высмеивали и презирали — по кругу. О нём спорили, о нём говорили от кабинетов до кухонь. И казалось, слава его — которую одни считают геростратовой, а другие всемирной, — переживёт века. Или хотя бы его самого надолго.

Но вот он умер. Мир праху, как говорится.

Прекратились хула и елей, насмешки и споры. Жизнь очень быстро всё расставила по местам.

Его… забыли. Вычеркнули из памяти.

Не только граждане России, в основном считающие его антихристом и предателем, но и жители сопредельных стран, бывших союзных республик, получивших «свободу» в результате его недолгого правления и сокрушительных реформ. И даже те, на кого, как считается, он «работал».

2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района тогдашнего Северо-Кавказского края родился «архитектор Перестройки» и творец Величайшей геополитической катастрофы XX века Михаил Горбачев. Он умер полтора года назад, по воле Судьбы дожив до полного банкротства всех своих идей и убеждений. Увидев сокрушительные последствия своих деяний.

Раньше говорили — время рассудит, время покажет.

Оно и показало.

2 марта 2024 года, в день рождения на могилу Михаила Горбачева никто не пришёл, кроме бывших подчинённых из Горбачев-фонда. Говорят, ещё был полуопальный Григорий Явлинский, который уже второй раз за последние два дня прощается со временами своей политической молодости. Но это не точно.

А вот ни дочь, ни внучки, живущие в Германии, не прилетели в Москву почтить память. И западные СМИ даже не вспомнили о том, кто заложил основы беспрецедентного успеха «золотого миллиарда» на рубеже веков. И даже хулители проигнорировали памятную дату. Капельку яда пожалели…

Забыт всеми.

Это ли не самая правильная и честная оценка его самого и плодов его земной жизни?

И, перекидывая мостик к «злобе дня»: сколько из тех, кто сейчас выстаивают очереди к Борисовскому кладбищу, чтобы возложить цветы, придут на 40 дней?

А через год?

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