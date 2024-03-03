Мнение: О смерти предателя… Поделом?
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При жизни его его нахваливали и поносили, высмеивали и презирали — по кругу. О нём спорили, о нём говорили от кабинетов до кухонь. И казалось, слава его — которую одни считают геростратовой, а другие всемирной, — переживёт века. Или хотя бы его самого надолго.
Но вот он умер. Мир праху, как говорится.
Прекратились хула и елей, насмешки и споры. Жизнь очень быстро всё расставила по местам.
Его… забыли. Вычеркнули из памяти.
Не только граждане России, в основном считающие его антихристом и предателем, но и жители сопредельных стран, бывших союзных республик, получивших «свободу» в результате его недолгого правления и сокрушительных реформ. И даже те, на кого, как считается, он «работал».
2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района тогдашнего Северо-Кавказского края родился «архитектор Перестройки» и творец Величайшей геополитической катастрофы XX века Михаил Горбачев. Он умер полтора года назад, по воле Судьбы дожив до полного банкротства всех своих идей и убеждений. Увидев сокрушительные последствия своих деяний.
Раньше говорили — время рассудит, время покажет.
Оно и показало.
2 марта 2024 года, в день рождения на могилу Михаила Горбачева никто не пришёл, кроме бывших подчинённых из Горбачев-фонда. Говорят, ещё был полуопальный Григорий Явлинский, который уже второй раз за последние два дня прощается со временами своей политической молодости. Но это не точно.
А вот ни дочь, ни внучки, живущие в Германии, не прилетели в Москву почтить память. И западные СМИ даже не вспомнили о том, кто заложил основы беспрецедентного успеха «золотого миллиарда» на рубеже веков. И даже хулители проигнорировали памятную дату. Капельку яда пожалели…
Забыт всеми.
Это ли не самая правильная и честная оценка его самого и плодов его земной жизни?
И, перекидывая мостик к «злобе дня»: сколько из тех, кто сейчас выстаивают очереди к Борисовскому кладбищу, чтобы возложить цветы, придут на 40 дней?
А через год?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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