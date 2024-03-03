Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевку восстановят
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Для интересовавшихся вопросом – будут ли восстанавливать Авдеевку или нет.
Сегодня там побывал вице-премьер Хуснуллин (при этом город до сих пор обстреливают артиллерией и дронами) и после осмотра текущего состояния города сообщил, что Авдеевка будет восстановлена после того, как фронт отодвинут дальше на запад.
В принципе, построить 2-3 квартала новых многоэтажек не очень большая проблема, если смотреть опыт Мариуполя.
Основной проблемой скорее всего будет восстановление коммуникаций и промзоны + разминирование там будет еще не один месяц.
Несмотря на всю тяжесть боев, Авдеевка разрушена не столь сильно, как та же Попасная, восстановление которой под вопросом.
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Источник: Colonel Cassad
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