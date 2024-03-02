 

Мнение: Запад в состоянии психоза, «независимые журналисты» на крючке фондов и военная пропаганда США

02.03.2024, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Согласно опросам, 60-70% жителей западных стран боятся Россию (видят в нашей стране риск/угрозу). Примерно столько же и немногим меньше на Западе боятся глобального потепления, экономического кризиса, терроризма, мигрантов, расизма, кибератак, гражданской войны, ядерного оружия и много чего другого. В нормальных же странах, вроде Китая и Индии, Россию практически не боятся, да и в целом уровень страхов заметно ниже. Руслан Карманов (Китайский связной) пишет (ссылка):
 
Мюнхенская конференция по безопасности 2024 года, к её началу публикуется так называемый “Индекс безопасности” – сводка опросов “кто в каких странах чего больше боится”. <…>

Ну так вот, числа показывают, что самый накал страха и паники – в странах G7. Там сильно боятся примерно всего.

В Китае же диаметрально противоположная ситуация.

То есть население условного Запада тамошние СМИ реально и эффективно держат в состоянии индуцированного психоза, нагнетая ужас-ужасы через все доступные каналы. Китайские власти, в свою очередь, эффективно ограждают граждан от перехода в полуобморочное состояние от плотности пугалок в СМИ.

Я бы ещё попробовал посчитать корреляцию этого с индустриальным и научно-техническим индексом активности. Что-то подсказывает, что охреневшие от “вокруг всё плохо, отовсюду угрожают” граждане гораздо хуже работают и что-то изобретают.

2. Алексей Антонов пишет о наивности неопытных оппозиционеров, которые впервые получают деньги от Запада на «независимую» журналистику (ссылка):
 
Как же это прекрасно. Оппозиционная девочка из независимого издания устала жить в палатке и попробовала взять денег у фонда, поддерживающего «независимые» издания.

И тут ВНЕЗАПНО выяснилось, что если фонды дают деньги, то ставят своего редактора. А вот вашу «журналистику» и «профессионализм», напротив, [ни во что] не ставят.

Попутно еще узнала, что львиная доля медийки делается не для аудитории, популярности, да и вообще не для того, чтобы быть «работающим» или «эффективным», а для отчетов, которые потом войдут в вереницу других отчетов, которые затем пойдут еще в какой-то отчет. А в обратную сторону потекут деньги. Добро пожаловать!

3. А вот разбор того, как устроена американская военная и политическая пропаганда, также от Алексея Антонова (ссылка):

Арсенал приёмов, во многом, довольно топорный, одно и то же повторяется применительно к разным странам. С другой стороны, пиарщики Пентагона работают на широкую ногу: продвигают нужные им тезисы и установки через голливудские фильмы, телевизионные шоу и компьютерные игры.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские стрелочники

02.03 / В России подешевели все модели iPhone 15, за исключением одной

02.03 / Институт физиогномики РАН предложил бороться с коррупцией, назначая на важные посты чиновников с честными лицами

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Я узнал, что у меня…

02.03 / Мнение: О краже серебряных ложечек из буфета бедняка… А так можно?

02.03 / Названы три главных изменения в жизни, которые скоро появятся из-за развития ИИ

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: А Маша офицер НКВД…

02.03 / Videocardz: консоль GPD Win Mini в виде ноутбука получила экран на 120 Гц с VRR

02.03 / Verge: сторонний магазин приложений Setapp для iPhone запустят в ЕС в апреле

02.03 / Мнение: Доносы на соседей, феномен скользких типов и клятва АБВГД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика