Мнение: Запад в состоянии психоза, «независимые журналисты» на крючке фондов и военная пропаганда США

1. Согласно опросам, 60-70% жителей западных стран боятся Россию (видят в нашей стране риск/угрозу). Примерно столько же и немногим меньше на Западе боятся глобального потепления, экономического кризиса, терроризма, мигрантов, расизма, кибератак, гражданской войны, ядерного оружия и много чего другого. В нормальных же странах, вроде Китая и Индии, Россию практически не боятся, да и в целом уровень страхов заметно ниже. Руслан Карманов (Китайский связной) пишет (ссылка):



Мюнхенская конференция по безопасности 2024 года, к её началу публикуется так называемый “Индекс безопасности” – сводка опросов “кто в каких странах чего больше боится”. <…>

Ну так вот, числа показывают, что самый накал страха и паники – в странах G7. Там сильно боятся примерно всего.

В Китае же диаметрально противоположная ситуация.

То есть население условного Запада тамошние СМИ реально и эффективно держат в состоянии индуцированного психоза, нагнетая ужас-ужасы через все доступные каналы. Китайские власти, в свою очередь, эффективно ограждают граждан от перехода в полуобморочное состояние от плотности пугалок в СМИ.

Я бы ещё попробовал посчитать корреляцию этого с индустриальным и научно-техническим индексом активности. Что-то подсказывает, что охреневшие от “вокруг всё плохо, отовсюду угрожают” граждане гораздо хуже работают и что-то изобретают.

2. Алексей Антонов пишет о наивности неопытных оппозиционеров, которые впервые получают деньги от Запада на «независимую» журналистику (ссылка):



Как же это прекрасно. Оппозиционная девочка из независимого издания устала жить в палатке и попробовала взять денег у фонда, поддерживающего «независимые» издания.

И тут ВНЕЗАПНО выяснилось, что если фонды дают деньги, то ставят своего редактора. А вот вашу «журналистику» и «профессионализм», напротив, [ни во что] не ставят.

Попутно еще узнала, что львиная доля медийки делается не для аудитории, популярности, да и вообще не для того, чтобы быть «работающим» или «эффективным», а для отчетов, которые потом войдут в вереницу других отчетов, которые затем пойдут еще в какой-то отчет. А в обратную сторону потекут деньги. Добро пожаловать!

3. А вот разбор того, как устроена американская военная и политическая пропаганда, также от Алексея Антонова (ссылка):

Арсенал приёмов, во многом, довольно топорный, одно и то же повторяется применительно к разным странам. С другой стороны, пиарщики Пентагона работают на широкую ногу: продвигают нужные им тезисы и установки через голливудские фильмы, телевизионные шоу и компьютерные игры.