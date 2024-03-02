 

Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские стрелочники

02.03.2024, 20:35, Разное
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Сырский решил переложить ответственность за поражение в битве за Авдеевку на неназванных командиров некоторых бригад ВСУ принимавших в ней участие. По итогам разбора полетов обещает организовать снятие с должностей нескольких комбригов.
Речь по факту идет о перекладывании на стрелочников политической ответственности, так как в ВСУ получила широкое распространение мнение, что поражение под Авдеевкой стало следствием назначения Сырского, а вот Залужный…
А так, будут назначены стрелочники, а также проброшен тезис, что причины поражения были сформированы еще при Залужном, а Сырский не виноват.

При этом в американской прессе вышли материалы о том, что было провалено строительство укреплений к западу от Авдеевки, которые оказались неготовы к ситуации, когда бежавшие из Авдеевки украинские войска были вынуждены на неподготовленных позициях сдерживать наступление ВС РФ, в то время как пропаганда заявляла, что "войска отошли на выгодные подготовленные позиции", о чем заявлял сам Сырский. На кого-то это тоже надо спихнуть.

Источник: Colonel Cassad


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