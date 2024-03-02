 

Институт физиогномики РАН предложил бороться с коррупцией, назначая на важные посты чиновников с честными лицами

02.03.2024, 19:33, Разное
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В Институте физиогномики РАН представили нейросеть «Честная Россия» – особенность приложения состоит в том, что при его создании были учтены актуальные достижения науки и базы силовых структур с лицами, осуждёнными за коррупцию.

«Если внимательно изучить фотографии осуждённых по статьям за коррупцию, можно чётко проследить особенности взгляда этих людей, форму ушей, носа и подбородка. В нашу базу попало тысячи лиц, поэтому выборка является репрезентативной. Конечно, погрешность допускается, но даже при такой ошибке никто не пострадает», – рассказал директор Института физиогномики Яков Филиппов. 

По его словам, пользу от «Честной России» сложно переоценить – приложение намерены активно использовать при найме на работу чиновников и госслужащих, имеющих доступ к работе с бюджетными средствами. Трудоустроиться в органы государственной власти уже с 1 января 2025 года смогут только граждане, получившие по шкале нейросети не меньше 95 баллов.

«Добавлю, что нейросеть – наиболее корректный механизм, в отличие от того же детектора лжи и прочих методик», – заключил ведущий физиогномик страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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