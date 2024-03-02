Названы три главных изменения в жизни, которые скоро появятся из-за развития ИИ

Влияние развития искусственного интеллекта на повседневную жизнь людей проявится через три ключевых изменения. Об этом заявил руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в “Лаборатории Касперского” Владислав Тушканов.

Первое изменение связано с возможным возвращением необходимости совершать обычные телефонные звонки. Это может произойти в случае широкого распространения голосовых и видеофейков, когда необходимо будет подтверждать информацию по телефону.

Второе изменение будет касаться кибербезопасности. В этой области появится новое направление защиты – защита больших языковых моделей, таких как ChatGPT, GigaChat. По словам Тушканова, возникновение нового класса атак, называемого джейлбрейки, связано с этими моделями.

Третье изменение будет проявляться в интеграции личных персональных помощников в смартфоны. Они будут представлять собой автономные языковые модели с полным доступом к данным на устройстве. Такой ассистент сможет помочь в поиске информации в истории переписки и предоставлении конкретных ответов на запросы пользователя.