 

Videocardz: консоль GPD Win Mini в виде ноутбука получила экран на 120 Гц с VRR

02.03.2024, 18:00, Разное
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В 2024 году компания GPD анонсировала обновленную версию своей популярной портативной консоли – GPD Win Mini. Новая модель получила улучшенные характеристики и оснащена процессорами AMD Ryzen 8000, пишет портал Videocardz.

GPD Win Mini 2024 будет доступна в двух вариантах: с 6-ядерным процессором Ryzen 5 8640U и 8-ядерным процессором Ryzen 7 8840U. Графические ядра Radeon 760M и Radeon 780M в соответствующих моделях обеспечивают высокую производительность в играх и других приложениях. По заявлению GPD, более мощная модель с памятью LPDDR5-6400 опережает по вычислительной мощности даже GeForce GTX 1660 Ti. Консоль будет доступна с оперативной памятью от 16 до 64 ГБ.

Экран консоли имеет размер 7 дюймов и использует IPS-технологию с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 нит. Помимо этого, дисплей поддерживает адаптивную синхронизацию VRR и технологию FreeSync Premium, обеспечивая плавное изображение без задержек и разрывов кадров. Экран также защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Цена базовой версии GPD Win Mini 2024 с процессором Ryzen 7 8840U составит $880.


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