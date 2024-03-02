Verge: сторонний магазин приложений Setapp для iPhone запустят в ЕС в апреле

Компания MacPaw готовится к запуску Setapp – одного из первых сторонних магазинов приложений для iOS в Европейском союзе. Пользователи также смогут подписаться на эксклюзивный набор приложений, предлагаемых по подписке.

В настоящее время Setapp доступен только для macOS, предоставляя доступ к обширной библиотеке из более чем 230 приложений за $10 в месяц. Среди них – музыкальный редактор n-Track Studio, инструмент для визуализации проектов MindNode и другие.

Магазин Setapp для iOS будет включать приложения для бизнеса, дизайна, утилиты и инструменты для повышения производительности. Хотя цены на подписку пока не установлены, они будут соответствовать общепринятым моделям подписки. Заинтересованные пользователи могут зарегистрироваться в списке ожидания на сайте Setapp.

Изменения в политике Apple, вызванные требованиями нового закона ЕС о цифровых рынках, позволили запуск сторонних магазинов для установки приложений в обход App Store. Однако их перспективы остаются неопределенными, поскольку многие разработчики могут предпочесть не размещать свои продукты на альтернативных платформах. Новые правила предусматривают взимание платы в размере 50 евроцентов за каждую установку приложения после достижения порога в 1 млн загрузок в год, что может негативно сказаться на популярных бесплатных приложениях.