Мнение: Доносы на соседей, феномен скользких типов и клятва АБВГД

1. Полагаю, каждый порядочный человек согласится со мной, что сообщать полиции о своих проблемных соседях нормально или даже необходимо. В западных странах, однако, культура доносов развита уже чрезмерно. Блогер civil-engineer рассказывает (по наводке блогера monetam):



Знакомая пригласила на день рождения. Она живёт в квартире, совладельцем которой является её брат. Брат живёт отдельно.

На дне рождения, кроме меня, брата именинницы и нескольких друзей были ещё соседи. В разгар торжества пришла полиция. Кто вызвал? Соседи с нами были. Брат в недоумении. Оказалось, хозяйка. Ей, видите ли, захотелось спать и она постеснялась нас выставить вон.

Полицейские посмеялись и ушли. Мы тоже посмеялись и ушли.

Позже знакомая звонила и приглашала к себе снова что-то отметить. Типа выгнать она хотела не меня, а других гостей. Но я не соглашалась.

Приехали к друзьям в США. После ужина вышла покурить на крыльцо их частного дома. Выбежал хозяин и говорит, скорее уходи, иди курить за дом, там забор от соседей. А в чем проблема спрашиваю? Я же курю не на их территории. Отвечает: они позвонят в страховую компанию и скажут, что курю я. Страховая поднимет мне плату за страховку, а им снизит за донос. И ничего не докажешь. Они так воспитаны, они с детства стучат друг на друга, но это их страна.

Да ладно, не переживайте, в Германии точно также, очень мило улыбаются, разговаривают, спрашивают и с милой улыбкой тебя закладывают… Случай в Германии. Праздновали день рождения, пригласили соседей, все хорошенько отпраздновали, соседи ушли домой мы дальше веселимся. Соседи, которые только что с нами были, ели и пили, вызвали полицию, что мы им мешаем спать.

Некая старая голландка возмущалась бескультурными русскими: “Да вы знаете, что нам пришлось пережить во время войны! Немцы издали постановление о явке всех евреев для отправки в концлагерь и мои родители были вынуждены сдать своих соседей. Потому что закон есть закон, вам, русским, этого не понять!”

2. Их нравы. Блогер boldogg приводит комментарий русскоязычного обитателя Канады о порядках в местных школах (ссылка):



Белые местные боятся всего [до ужаса].

У меня знакомая замужем за канадцем, они приходят к нам в гости. Мы пару раз пытались с ним поговорить на всякие темы. Он ничего не отвечает. Реально. Вообще ничего. Кроме него тут трое русских, он умом понимает, что его не сдадут. Но его уже так запугали, что он не может…

А иммигранты пока могут.

Например, в школе в еврейском русским районе каждую перемену по громкой связи включали, типа, клятву [АБВГД]. Где-то через полгода родители написали коллективное письмо: типа, может хватит?

Клятву не отменили, понятное дело, но хоть написали. Канадцы бы не решились.

3. В Школе Капитализма я рассказываю о феномене скользких типов, которые иногда приносят пользу, но чаще только мотают нервы и доставляют окружающим умеренного размера неприятности. Цитирую из поста (ссылка):

Многие недооценивают силу неформального общения. Оно и понятно: в русском языке даже слова-то подходящего для описания феномена нет. Я сейчас имею в виду скользких и пробивных типов, которые добиваются своего, напористо забалтывая окружающих.



Это харизма? Нет, большая часть этих господ неприятна, иногда даже неряшлива. Коммуникабельность? Да, пожалуй, но есть огромное отличие между весёлой девушкой-секретарём, которая дружит со всем офисом в силу своего лёгкого характера, и помощником директора из того же офиса, который всех раздражает, но который, когда ему надо, может без мыла пролезть в любой кабинет. Авторитетность? Иногда, действительно, скользкие типы светятся реальной или мнимой властью, но иногда окружающие располагают их на той же полке, что и дворовых синяков, занимающих у соседей деньги на опохмел.



В общем, точного слова у меня нет, так что дальше я буду для простоты называть этих джентльменов неточным термином «скользкие типы». Они часто встречаются в современном мире и оказывают важное влияние на многие деловые процессы…