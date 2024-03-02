Суд обязал завод выплатить компенсацию сотруднику, которому наночип раздробил коленную чашечку

Компания «Микрон», занимающаяся производством отечественных наночипов, заплатит компенсацию сотруднику, получившему производственную травму. Общая сумма выплаты превысит несколько тысяч рублей.

Как утверждается в материалах судебного дела, сталевара Сергея Зинина в ноябре 2022 года перевели из цеха по обработке тугоплавких металлов в цех по производству наночипов, созданный в рамках программы импортозамещения. На новом месте сотрудник, работая за станком непрерывной разливки стали вертикального типа ПН-1-2, должен был отливать электронные схемы для нанодеталей.

3 декабря Зинин в обычном порядке пришел на работу и встал за станок. Произведя отлив первого наночипа, Зинин погрузил изделие на монтажную тележку для передачи на дальнейшую нанообработку. Из-за дефекта переднего колеса тачки чип соскульзнул с поверхности и ударил работника в область коленной чашечки, раздробив последнюю.

Суд, рассмотрев дело, признал, что Зинин соблюдал правила безопасности, а опытная машина непрерывной разливки стали вертикального типа ПН-1-2, произведённая в ЦНИИЧермет в 1945 году, находилась в удовлетворительном состоянии и тоже не могла стать причиной травмы. При этом монтажная тележка 16199-043 производства Winco Industrial Systems 2021 года не была сертифицирована для работы в нано-промышленности.

На основании вышеизложенного суд пришёл к выводу: работодатель не выполнил свою обязанность обеспечить работника безопасным и исправным оборудованием. Теперь предприятию придётся выплатить Зинину 5891 рубль компенсации за ненадлежащие условия труда – если, конечно, с этим согласится апелляционная инстанция.

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