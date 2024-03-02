 

Суд обязал завод выплатить компенсацию сотруднику, которому наночип раздробил коленную чашечку

02.03.2024, 17:33, Разное
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Компания «Микрон», занимающаяся производством отечественных наночипов, заплатит компенсацию сотруднику, получившему производственную травму. Общая сумма выплаты превысит несколько тысяч рублей.

Как утверждается в материалах судебного дела, сталевара Сергея Зинина в ноябре 2022 года перевели из цеха по обработке тугоплавких металлов в цех по производству наночипов, созданный в рамках программы импортозамещения. На новом месте сотрудник, работая за станком непрерывной разливки стали вертикального типа ПН-1-2, должен был отливать электронные схемы для нанодеталей.

3 декабря Зинин в обычном порядке пришел на работу и встал за станок. Произведя отлив первого наночипа, Зинин погрузил изделие на монтажную тележку для передачи на дальнейшую нанообработку. Из-за дефекта переднего колеса тачки чип соскульзнул с поверхности и ударил работника в область коленной чашечки, раздробив последнюю.

Суд, рассмотрев дело, признал, что Зинин соблюдал правила безопасности, а опытная машина непрерывной разливки стали вертикального типа ПН-1-2, произведённая в ЦНИИЧермет в 1945 году, находилась в удовлетворительном состоянии и тоже не могла стать причиной травмы. При этом монтажная тележка 16199-043 производства Winco Industrial Systems 2021 года не была сертифицирована для работы в нано-промышленности.

На основании вышеизложенного суд пришёл к выводу: работодатель не выполнил свою обязанность обеспечить работника безопасным и исправным оборудованием. Теперь предприятию придётся выплатить Зинину 5891 рубль компенсации за ненадлежащие условия труда – если, конечно, с этим согласится апелляционная инстанция.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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