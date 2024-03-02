Рупор кремлевской пропаганды: “Редакция” иностранных агентов

"Редакция" иностранных агентов

Журналист Алексей Пивоваров* сообщил, что после принятого Государственной думой РФ законопроекта о запрете рекламы у иностранных агентов он уволит значительную часть команды «Редакция» и сменит название и логотип канала.

«Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды», — говорится в сообщении.

Кроме того, рассказал Пивоваров, он полностью передал юридические права Telegram-канала «Редакция» и его управление команде редакторов.

Журналист также анонсировал смену логотипа и названия «Редакции».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.

https://russian.rt.com/russia/news/1280361-pivovarov-inoagenty-reklama – цинк

Один из лучших законов за последнее время. Как вся шушера закопошилась, у которой отрезали часть финансирования из России.

Можно прогнозировать обострение конкуренции всей этой шоблы за ограниченные американские бюджеты на антироссийскую пропаганду.

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