Александр Большунов и Светлана Заборская – победители золотой гонки XVII Ростех Деминского лыжного марафона

Крупнейший лыжный марафон России проходит под Рыбинском в эти выходные.

С 1 по 3 марта в лыжно-биатлонном центре «Демино» собрались около пяти тысяч лыжников – профессионалов и любителей, чтобы испытать свои силы на деминских трассах. Лидерами гонки стали олимпийский чемпион Александр Большунов и Светлана Заборская. Рекорд трассы, установленный Большуновым в 2022 году, остался прежним.

XVII Ростех Деминский лыжный марафон собрал участников из 60 регионов страны и девяти стран мира – России, Казахстана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Кипра, Румынии, Словакии.

В золотой гонке приняли участие олимпийские чемпионы и призеры – Александр Большунов, Денис Спицов, Николай Морилов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, представители профессиональной команды «Русская зима», потребители марафонов прошлых лет – Андрей Алипкин, Рауль Шакирзянов, Дмитрий Кондрашов.

Старт 17-й марафонской гонке дал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

– Ростех Деминский марафон объединяет тех, кто только делает свои первые шаги в спорте, и тех, кто стоит на лыжах всю жизнь. Знаю, что самому младшему участнику на днях исполнилось 4 года, а самому старшему 86! Приезжают семьи, родители выходят вместе с детьми. Это и есть связь поколений и самый лучший пример единения и сплоченности, которые сейчас очень нужны нашей стране, – сказал глава региона.

– Приветствую всех участников – гостей из других городов, мы вам рады. Особые слова поддержки – рыбинским спортсменам, болеем за вас, ребята! Всем желаю удачи. Мы постарались сделать этот марафон для вас ярким и интересным! – подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В ожидании финиша болельщики гонки могли посмотреть концертные номера, поучаствовать в интерактивной программе, пройти по ярмарке сувениров, спортивных товаров, попробовать губернаторские щи, сваренные в 100 литровом котле по особому рецепту.

Через 1 час 49 минут первым пересек финишную линию Александр Большунов,

– Сегодня всё сложилось хорошо, спасибо болельщикам за поддержку на дистанции. Приятно видеть много людей на трассе, они большие молодцы. Каждый бежал свою гонку, просто я оказался быстрее, – сказал победитель золотой гонки XVII Ростех Деминского лыжного марафона Александр Большунов.

Олимпийский призер Денис Спицов уступил коллеге по команде 23 секунды. И стал серебряным призером деминской марафонской гонки.

Третьи пришел к финишу Александр Гребенько, представитель марафонской команды «Русская зима».

Среди женщин лучшей в гонке стала представительница Архангельска Светлана Заборская. Она улучшила свой результат прошлого года, где стала бронзовым призером. Она преодолела 50 километров за 2 часа 1 минуту.

– Очень рада, что выиграла Деминский марафон. Трасса сегодня тяжелая, все решил последний километр, удалось сохранить лидирующую позицию. Здорово, что помогают и поддерживают болельщики на протяжении всей трассы, – сказала победительница XVII Ростех Деминского лыжного марафона Светлана Заборская.

Светлана также планирует выйти на старт серебряной гонки XVII Ростех Деминского лыжного марафона на 25 километров, которая состоится в ЛБЦ «Демино» 3 марта.

Второе и третье место в женской гонке досталось представительницам марафонской команды «Русская зима» – Ольге Царевой и Ольге Вокуевой. Высоту ступени пьедестала определили всего две секунды.

3 марта – третий день XVII Ростех Деминского лыжного марафона. Состоятся гонки-спутники – беби-марафон и старты для начинающих лыжников на 2 километра. А также вторая лыжная гонка марафонского зачета на 25 километров классическим стилем.