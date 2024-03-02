Права граждан заменят возможностями

С 2025 года во всех нормативно-правовых документах слово «права» постепенно будет замещаться на слово «возможности».

По государственным учреждениям уже распространяются методические материалы о правильном употреблении этого термина.

Нововведения вводятся, чтобы люди не путали «право» как направление, «право» как совокупность установленных государством общеобязательных правил поведения и «гражданские права» отдельного человека. Именно последние теперь следует называть гражданскими возможностями.

Большинство учреждений и госслужб уже давно ведут работу в этом направлении. Например, водительские «права» официально называются «водительским удостоверением», а документ о праве на ношение оружия называется «разрешением на хранение и ношение». Согласно новым рекомендациям, формулировки «право на образование» и «право на медицинскую помощь» следует заменять на «возможность получения образовательных и/или медицинских услуг».

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