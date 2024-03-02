Мнение: Советское качество, или новая машина по цене подержанной

Читатели пишут: «Автор статьи историю не знает. В СССР всё, за исключением некоторых товаров, производилось и было высокого качества. Это сейчас всё китайское и плохого качества. СССР был сильной и могучей державой».

Смиренно напомню, что все 75 лет советской власти в СССР был культ импортного. В нашей традиции приятно было определять качество вещей даже не по торговым маркам, а по странам. Советские товары народ считал самыми худшими. Товары из азиатского соцлагеря — вьетнамские, например — удовлетворительными. Из советского соцлагеря — польские, югославские — хорошими. Надпись «сделано в Германии» или «сделано в Японии» была эталоном высшего качества, капиталистического.

Впрочем, как говорили буквально все мои преподаватели по философии, герменевтике и патрологии, прежде всего надо читать источники. В качестве источника интересных и достоверных сведений о СССР я рекомендую Литературную Газету, по трём причинам:

1. Это крупная и серьёзная газета, так что никакой фронды, никакой клеветы на советскую власть, никаких передёргиваний и преувеличений многочисленные цензоры в ней не допускали. Если вы читаете что-то в Литературке советского периода, вы можете быть уверены, что ответственный чиновник изучил статью и поставил штамп: «антисоветизма нет, печатать разрешаю».

2. Журналисты в СССР были на два уровня выше нынешнего хилого поколения. Они, может быть, не были искушены в полемике и хуже владели словом, так как в тепличных советских условиях с ними мало кто спорил, однако они не ленились лично слетать на какой-нибудь завод, лично поговорить с работниками и руководством завода, лично прочесть подборку литературы по теме. Большой контраст с современными нам пустыми болванчиками, которые только и умеют, что неточно пересказывать присланные по почте пресс-релизы корпораций, да кое-как переводить самые жёлтые фрагменты из статей в западных СМИ.

3. Конкретно Литературка — в отличие от условных «Правды» с «Известиями» — во многом ориентировалась на думающую публику, на руководителей разных рангов. Поэтому Литературка публиковала не только банальщину про надои чугуна вперемешку с результатами шахматных турниров, но и серьёзные аналитические статьи о конкретных проблемах или достижениях СССР. Забавный факт: современный неокомми, взяв в руки советскую газету, назовёт её «антисоветской фальшивкой». Советский журналист из 1974, просмотрев ролик неокомми на Ютубе, поморщился бы от обилия патоки и заметил, что подобная слепая сервильность уместна разве что для 1930-х годов.

Архив Литературки с 1929 по 2021 год можно найти вот здесь (ссылка). Пользуясь случаем, благодарю создателя архива за его важный труд.

На днях меня обвинили в размещении поддельного скана заметки об АвтоВАЗе, который экспортировал в ФРГ металлолом под рекламным слоганом «новая машина по цене подержанной». Я не поленился и нашёл оригинальный номер Литературки с этой статьёй. Это выпуск №43 от 1988 года, скачать его можно вот здесь (ссылка). Статья про АвтоВАЗ расположилась на странице 11.

Краткая суть: жигули АвтоВАЗ экспортировал в Германию очень дёшево, практически в убыток, при этом западные дилеры забирали себе огромную долю дохода в качестве платы за предпродажный ремонт советских автомобилей. Получив машины из СССР, немцы сразу же заменяли в них всю электронику и колёса, много чего ещё. При этом даже после ремонта советские машины занимали последнее место в рейтинге качества — 73 из 73. Это, кстати, ответ на упрёк из начала статьи, по поводу высокого качества советских товаров. К моему большому сожалению, лозунг «советское — значит отличное» соответствовал действительности только по некоторым избранным товарам, далеко не по всем.

Ещё любопытное из статьи про АвтоВАЗ:

— на АвтоВАЗе работали в заметных количествах гастарбайтеры-иностранцы;

— дефицит автокомпонентов был похлеще нынешнего, санкционного, хотя почти все заводы-поставщики были расположены внутри СССР;

— купленный в 1966 году в Италии АвтоВАЗ считался одним из самых передовых заводов в СССР даже через 20 лет, когда он уже морально устарел;

— за копейки жигули продавали только иностранцам, тогда как с советских граждан, напротив, сдирали сверхвысокую наценку;

— станки на заводе были преимущественно импортными, при этом на складах ржавели неустановленные станки на огромную сумму;

— большей части советских граждан жигули были «не доступны ни при каких обстоятельствах»;

— на сберкнижках у населения скопились 280 млрд рублей — граждане держали их там от безысходности, так как не могли на них ничего нужного купить;

— рабочий АвтоВАЗа теоретически мог купить машину за 45 своих месячных зарплат… если бы откладывал всю зарплату до копейки и жил на деньги родителей. Но это только в теории, так как для продажи сотрудникам завод выделял одну машину в год на 170 человек;

— машины со сломанными тормозами официально продавали в розницу, как исправные — это считалось несущественным дефектом.

Я знаю, что мне сейчас напишут — «это неправильный СССР, 1988 год, Перестройка, пришёл враг народа Горбачёв и дал команду клеветать на великую страну». Хорошо, возьмите какой-нибудь номер за 1970-е годы, золотой век Советского Союза. Там тоже будет сплошная, как бы сейчас сказали, «антисоветчина».

Цитирую по книге «Без буржуев» Игоря Ефимова, которую, кстати, я тоже рекомендую прочитать:

Фирма «Омский бекон» была создана на базе восьми совхозов. Корреспондент «Литературной газеты» с восторгом описывает мощное предприятие, внушительные корпуса свинокомбината, на строительство которого было затрачено 28 миллионов рублей (номер от 22.06.1977). Однако две недели спустя та же «Литературная газета» опубликовала, в порядке дискуссии, письмо зоотехника Плаксина (скорее всего, вымышленный персонаж), приоткрывающее оборотную сторону медали. Выясняется, что раньше эти 8 совхозов продавали ежегодно государству 40–60 тысяч тонн зерна и для своих целей выделяли в качестве фуража 70–75 тысяч тонн. Теперь же они государству ничего не продают, а наоборот, завозят концентрированные корма для нужд «Омского бекона». Свиноводство в соседних совхозах и колхозах сворачивают, поголовье свиней в них упало почти вдвое, и производительность фирмы-гиганта даже на завозных кормах не в силах возместить эти потери. Поэтому производство свинины в области в 9-й пятилетке (1971–1975) почти не росло, оставаясь на уровне 40 тысяч тонн в год, а в 10-й грозит упасть до 30 тысяч тонн (номер от 06.07.1977).