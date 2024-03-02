Лингвист: на Руси слово «гойда» писали через запятую

Доцент Института русского языка имени Виктора Виноградова Юдифь Розенкранц представила новый доклад, посвящённый этимологии привычных русских слов.

Особое внимание доктор наук уделила междометию «гойда», обозначающее восклицание радости.

Розенкранц подчеркнула, что слово, вновь вошедшее в повседневный оборот в XXI веке, тем не менее не встречается в словарях Владимира Даля и Сергея Ожегова, поэтому ей довелось ознакомиться с множественными источниками. Загадка его происхождения раскрывалась в Новгородской летописи.

– Значение любимого нами слова «гойда» было приблизительно тем же, что и сегодня, но писали его через запятую и после второго слога ставили вопросительный знак. Теперь предстоит выяснить, что наши предки имели ввиду, – сказала лингвист.

По информации «Рупедии» междометие «гойда» было признано словом 2023 года – интернет-пользователи сделали по нему 83 млн запросов.

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