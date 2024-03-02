 

Лингвист: на Руси слово «гойда» писали через запятую

02.03.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Доцент Института русского языка имени Виктора Виноградова Юдифь Розенкранц представила новый доклад, посвящённый этимологии привычных русских слов.

Особое внимание доктор наук уделила междометию «гойда», обозначающее восклицание радости.

Розенкранц подчеркнула, что слово, вновь вошедшее в повседневный оборот в XXI веке, тем не менее не встречается в словарях Владимира Даля и Сергея Ожегова, поэтому ей довелось ознакомиться с множественными источниками. Загадка его происхождения раскрывалась в Новгородской летописи.

– Значение любимого нами слова «гойда» было приблизительно тем же, что и сегодня, но писали его через запятую и после второго слога ставили вопросительный знак. Теперь предстоит выяснить, что наши предки имели ввиду, – сказала лингвист.

По информации «Рупедии» междометие «гойда» было признано словом 2023 года – интернет-пользователи сделали по нему 83 млн запросов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / BBC: киевлянин продавал британцам яд, от которого погибли не менее 130 человек

02.03 / Теннисиста Рублева дисквалифицировали на турнире в Дубае за оскорбление арбитра

02.03 / Съезд демократической оппозиции в Вильнюсе утвердил правила престолонаследия для российских демократических лидеров

02.03 / Иммунолог: весной многие люди могут пострадать от обострения герпеса

02.03 / Лизнуть поглубже

02.03 / Нейросеть Meta Imagine уличили в неисторичности при генерировании изображений

02.03 / Мнение: О лицемерных и трусливых тварях… Похоронили, да?

02.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Украина сейчас только тем и занята, что совершает демографическое самоубийство.

02.03 / Мнение: Без фанатизма

02.03 / Мнение: Успешный, умный, веселый, молодой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика